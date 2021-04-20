华为卖车了，赛力斯华为智选 SF5 开启预订，四驱版加赠 2 万元华为智选包

IT之家 4 月 20 日消息 华为官方表示，华为全场景智慧生活版图又扩大了，聚焦五大智慧场景中的智慧出行。华为智选联合赛力斯，带来更智慧的出行方式、更智能的驾驶体验。

今天下午，华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东现身位于上海南京路的华为全球旗舰店，宣布华为智选正式开卖赛力斯 SF5 汽车，这款车型会进入华为的门店和旗舰店，以华为智选的品牌进行销售。

赛力斯已经发布了赛力斯华为智选 SF5 电动汽车，售价 21.68 万元和 24.68 万元，现已上架华为商城展示。5 月开始交付。

IT之家了解到，据介绍，赛力斯华为智选 SF5 峰值功率可达 405kW，最大扭矩 820N・米，百公里加速 4.68 秒。在纯电模式下，赛力斯华为智选 SF5 可实现续航 180 公里（NEDC），满足城市日常通勤；最长可实现 1000 + 公里（NEDC）续航。

该车搭载 HUAWEI HiCar 全场景智能互联系统，深度整合了华为提供的人 - 车 - 家全场景智慧互联（HUAWEI HiCar Smart Connection）解决方案，支持有线连接和无线连接，无线连接通过蓝牙和 Wifi 使用 HUAWEI HiCar，一次认证，后续自动连接。

赛力斯与华为深入合作的技术包括华为 DriveONE 三合一电驱系统、HUAWEI HiCar、华为智能驾驶舱，华为鸿蒙 OS 系统，华为麒麟模组，HUAWEI Sound 等。除此之外，华为还计划将 7.3 亿存量智能手机用户的流量入口向赛力斯华为智选 SF5 开放。