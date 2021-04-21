799 美元起，苹果 M1 iPad Pro 正式发布：性能提升 50%，12.9 英寸 Mini-LED 屏幕，支持 Thunderbolt 和 2TB 大存储

IT之家 4 月 21 日消息 在苹果春季发布会上，苹果公司推出了下一代 iPad Pro，该产品采用了最新 Mac 中采用的 M1 芯片，支持 Thunderbolt 和 USB 4 接口，还支持 5G 连接等等。

全新 iPad Pro 搭载新的 M1 处理器，与新款 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac Mini 的芯片相同。苹果声称，这将比上一代产品实现“性能上的巨大飞跃”。

IT之家获悉，苹果公司表示，与上一代产品相比，新 iPad Pro 的 M1 芯片的性能提高了 50%。M1 芯片集成的 8 核 GPU 的图形处理速度比上一代产品快 40%。

新款 iPad Pro 可提供高达 2TB 的存储空间，是以前的两倍。还支持最高 16GB 内存。支持 Thunderbolt，带宽最高可提高 4 倍。这意味着 iPad Pro 现在可以以完整的 6K 分辨率驱动苹果 Pro Display XDR。

苹果表示，新款 iPad Pro ISP 和激光雷达扫描仪将在低光照条件下捕捉“令人难以置信的细节”。该设备前面有一个 TrueDepth 相机系统，允许用户用面部识别解锁，具有新的 1200 万像素超广角相机，可以实现 120 度的视野，实现“中心舞台”功能。当你四处走动时，它能保持你的视线，平移使你处于镜头之中。

新的 12.9 英寸 iPad Pro 配备了全新的 Liquid Retina XDR 显示屏，全屏亮度高达 1000 尼特，峰值亮度为 1600 尼特。该显示屏由 10000 个 Mini-LED 组成，具有 100 万：1 的超高对比度。这款新显示屏仅限于 12.9 英寸机型，11 英寸机型则不提供。

iPad Pro 将支持 Apple Pencil 和 Smart Keyboard Folio，以及 Magic Keyboard，后者有一个新的白色版本。苹果公司表示，该设备使用 100% 的回收铝外壳。

新的 11 英寸 iPad Pro 起售价为 799 美元，而新的 12.9 英寸 iPad Pro 起价为 1099 美元。预购将于 4 月 30 日开始，5 月下半月开始供应。