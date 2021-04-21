苹果 iPhone 12/mini 全新紫色发布，本周五预售，4 月 30 日正式开售

IT之家 4 月 21 日消息 在今天凌晨的苹果春季发布会上，苹果 CEO 蒂姆库克宣布，iPhone 12 和 iPhone 12 mini 将于 4 月 30 日开始推出新的紫色版本，本周五开始预购。

苹果今天为 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 发布了全新的令人惊叹的紫色外观。这种新颜色漂亮地突出了 iPhone 12 的平坦的铝制边框，与精密研磨的背面玻璃完美配色。这两款机型都配备了先进的双摄像头系统，提供强大的计算摄影功能和智能手机中最高质量的视频，采用 OLED 的全面边到边超级视网膜 XDR 显示屏，提供更明亮、更沉浸的观看体验，以及 Ceramic Shield 前盖，提供 iPhone 上有史以来最大的耐用性。苹果设计的 A14 仿生芯片 -- 智能手机中最快的芯片 -- 为 iPhone 12 的每项体验提供动力，同时有效地管理电池续航。iPhone 12 机型还带来了最好的 5G 体验，并引入了带有 MagSafe 的高功率无线充电和新的配件生态系统，可以轻松连接到 iPhone。

IT之家获悉，紫色的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 将从 4 月 23 日星期五开始预购，4 月 30 日星期五开始供货。顾客还可以使用新的 MagSafe 皮套或深紫罗兰色皮套、卡普里蓝、开心果、哈密瓜或紫水晶色的硅胶套或亚利桑那州的皮革钱包来补充他们的 iPhone，所有这些都可以从今天开始订购。

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