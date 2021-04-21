首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

苹果 iPhone 12/mini 全新紫色发布，本周五预售，4 月 30 日正式开售

2021/4/21 1:24:46 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家 4 月 21 日消息 在今天凌晨的苹果春季发布会上，苹果 CEO 蒂姆库克宣布，iPhone 12 和 iPhone 12 mini 将于 4 月 30 日开始推出新的紫色版本，本周五开始预购。

苹果今天为 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 发布了全新的令人惊叹的紫色外观。这种新颜色漂亮地突出了 iPhone 12 的平坦的铝制边框，与精密研磨的背面玻璃完美配色。这两款机型都配备了先进的双摄像头系统，提供强大的计算摄影功能和智能手机中最高质量的视频，采用 OLED 的全面边到边超级视网膜 XDR 显示屏，提供更明亮、更沉浸的观看体验，以及 Ceramic Shield 前盖，提供 iPhone 上有史以来最大的耐用性。苹果设计的 A14 仿生芯片 -- 智能手机中最快的芯片 -- 为 iPhone 12 的每项体验提供动力，同时有效地管理电池续航。iPhone 12 机型还带来了最好的 5G 体验，并引入了带有 MagSafe 的高功率无线充电和新的配件生态系统，可以轻松连接到 iPhone。

IT之家获悉，紫色的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 将从 4 月 23 日星期五开始预购，4 月 30 日星期五开始供货。顾客还可以使用新的 MagSafe 皮套或深紫罗兰色皮套、卡普里蓝、开心果、哈密瓜或紫水晶色的硅胶套或亚利桑那州的皮革钱包来补充他们的 iPhone，所有这些都可以从今天开始订购。

点击访问：苹果中国官方在线商店

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 12iPhone 12 mini苹果

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用