苹果 AirTag 国行售价 229 元，四件 779 元，还有 2199 元起的爱马仕版包饰

IT之家 4 月 21 日消息 在今天的苹果春季新品发布会上，苹果发布了 AirTag 追踪器，这是一种类似 Tile 的蓝牙追踪设备，旨在附在钥匙和钱包等物品上进行追踪，让你在“查找我的”应用程序中直接找到它们。4 月 23 日晚 8 点接受订，4 月 30 日发售。

AirTag 是能帮你轻松追踪各种物品的高手。只要给钥匙串上挂一个，往背包里塞一个，在打开查找 app 时，除了能追踪自己的 Apple 设备之外，你还能看到钥匙和背包这些物品在哪里。

AirTag 使用方便更换的标准电池，一粒电池可以用上一年多。在该换电池时，你的 iPhone 还会贴心地提醒你。

苹果 AirTag 单件装国内售价 229 元，四件装售价 779 元。另外，苹果还联合爱马仕推出了 AirTag Hermès 定制系列，包括售价 2599 元的钥匙扣、2199 元的包饰、3299 元的行李牌。

AirTag 是用于固定在背包、行李和其他物品上的配件。任何像 iPhone 12 这样的 U1 设备都可以用于精确查找，引导你直接找到你要找的物品。结合视觉、触觉和音频反馈，AirTag 旨在使追踪你的东西变得简单。

IT之家获悉，这些 AirTag 追踪器可以用定制的刻字进行个性化设计，包括表情符号。

点击访问：苹果中国官方在线商店