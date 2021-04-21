苹果 iOS 14.5/iPadOS 14.5 RC 准正式版发布：iPhone 12 启用双 5G 双待，支持 AirTag、App 跟踪透明度

IT之家 4 月 21 日消息 苹果春季新品发布会后，苹果开始推送最新的苹果 iOS 14.5/iPadOS 14.5 RC 候选预览版，版本号是 18E199，接近 iOS 14.5 正式版，并且苹果下周将发布正式版。

苹果介绍，iOS 14.5 包括佩戴口罩时通过 Apple Watch 解锁 iPhone 的选项，新增对 AirTag 的支持，支持为情侣表情符号单独选择不同肤色，并且 App 跟踪透明度可让您控制哪些 App 可在其他公司的 App 和网站中跟踪您的活动。

下面是更新内容：

用 Apple Watch 解锁 iPhone

当你戴着面罩试图使用 Face ID 时，能够用 Apple Watch Series 3 和更高版本解锁你的 iPhone X 和更高版本手机。

AirTag 和 Find My

支持 AirTag，可以在 Find My 应用中私下安全地跟踪和寻找你的重要物品，如钥匙、钱包、背包等。

精准查找使用视觉、听觉和触觉反馈，利用 iPhone 11 和 iPhone 12 型号的 U1 芯片提供的超宽频，直接引导你找到附近的 AirTag。

通过内置扬声器播放声音，可以找到 AirTag。

拥有数亿台设备的“查找我的网络”可以帮助你找到你的 AirTag，即使它不在附近。

当你的 AirTag 被找到时，丢失模式会通知你，你可以输入一个可以与你联系的电话号码。

Emoji 表情符号

在情侣接吻表情符号和带心形的情侣表情符号的所有变体中，支持每个人的独立皮肤色调。

新的脸部表情符号、心形表情符号、有胡子的女人表情符号。

Siri

Siri 现在包括更多不同的语音选项。

当你戴着 AirPods 或兼容的 Beats 耳机时，可以用 Siri 宣布来电，包括谁在打电话，而且你可以免提接听。

通过要求 Siri 与联系人列表或信息中的群组名称进行 FaceTime 通话，可以支持群组 FaceTime 通话。

可以通过询问 Siri 来呼叫紧急联系人。

隐私保护

App 跟踪透明度让你可以控制哪些应用程序被允许在其他公司的应用程序和网站上跟踪你的活动，以便投放广告或与数据经纪人共享。

Apple Music

使用信息、Facebook 和 Instagram Stories 分享你喜欢的歌词，用户可以在信息中播放片段，而无需离开对话。

城市排行榜展示了世界各地 100 多个城市的流行内容。

播客

播客节目页面经过重新设计，使其更容易开始收听。

可选择保存和下载剧集，自动添加到你的图书馆，以便快速访问。

下载行为和通知设置可根据每个节目进行定制。

搜索中的排行榜和流行类别帮助你发现新节目。

5G 改进

支持双卡双待，在 iPhone 12 机型上使用蜂窝数据的线路上实现 5G 连接。

智能数据模式的改进进一步优化了你在 5G 网络上的体验，使 iPhone 12 机型的电池续航和数据使用情况更好。

在支持的运营商上，iPhone 12 机型启用了 5G 国际漫游功能。

News 新闻

重新设计的“News+”选项卡使 Apple News+ 的用户能够快速查找、下载和管理杂志和报纸。

全新的搜索体验，帮助你找到相关的主题、频道和故事。

地图

可以通过告诉 iPhone 上的 Siri 或 CarPlay 上的 Siri 来报告沿途的事故、危险或速度检查。

除了驾驶之外，骑车或步行时也可以分享预计到达时间（ETA），方法是询问 Siri 或点击屏幕底部的路线卡，然后点击分享 ETA。

提醒事项

能够按标题、优先级、到期日或创建日期对提醒进行排序。

可以选择打印你的提醒清单。

翻译

可以通过长按播放按钮调整翻译的播放速度。

游戏

支持 Xbox Series X|S 无线控制器或索尼 PS5 DualSense 无线控制器。

Fitness+

能够将苹果 Fitness + 锻炼的音频和视频内容串流传输到支持 AirPlay 2 的电视和设备上。

CarPlay

使用 CarPlay 中新的 Siri 或键盘控制，苹果地图中的 ETA 可以在开车时轻松分享。

该版本还修复了以下问题。

在某些情况下，线程底部的信息可能会被键盘所隐藏

被删除的信息可能仍然出现在 Spotlight 搜索中

信息可能在某些线程中持续无法发送文本

一些用户的邮件在重启设备前不会加载新邮件

电话设置中可能不会出现呼叫阻止和识别部分

iCloud 标签可能不会出现在 Safari 浏览器中

iCloud 钥匙串可能会被阻止关闭

通过 Siri 创建的提醒可能会被无意中设置为清晨时段

电池健康报告系统将重新校准 iPhone 11 机型的最大电池容量和峰值性能能力，以解决一些用户对电池健康报告的不准确估计。

进行优化，以减少 iPhone 12 机型上在黑色背景下降低亮度水平时可能出现的暗淡光晕。

自动切换的 AirPods 音频路由到不正确的设备上

AirPods 自动切换的通知可能会丢失或重复

1、iOS 14/iPadOS 14 开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14 公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS 固件下载必备之完全手册：

《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》