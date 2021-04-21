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苹果新 M1 iPad Pro 只有两色可选，原来发布会邀请函 Logo 是指多彩 iMac

2021/4/21 18:02:13 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：骑士
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4 月 21 日消息，据国外媒体报道，在今日凌晨 1 点开始的发布会上，苹果公司推出了 iMac、iPad Pro、紫色 iPhone 12、AirTag、Apple TV 4K，外界此前期待的 AirPods 3，未出现在这一次的发布会上。

苹果此前发布的邀请函，就已表明这一次的发布会是以 iPad 和 iMac 为主，苹果新推出的 iPad Pro 和 iMac，搭载的均是苹果自研 M1 芯片。

而在此前苹果所发布的邀请函中，苹果 Logo 是彩色，由外媒认为是由 Apple Pencil 勾勒，这可能预示着苹果新推出的 iPad Pro，在配色上会有更多的选择。

▲苹果发布会邀请函

但苹果在发布会上新推出的 iPad Pro，无论是 11 英寸版还是 12.9 英寸版，都只有银色和深空灰这两种常见的苹果配色，并未有发布会邀请函苹果 Logo 中所涉及的配色。

虽然新推出的 iPad Pro，只有两种配色可选，但他们新推出的 iMac，提供了多种配色，7 核图形处理器版本有蓝色、绿色、粉色、银色 4 色可选，8 核图形处理器版本则有蓝色、绿色、粉色、银色、黄色、橙色、紫色 7 种配色，除了银色，其他颜色在邀请函的 Logo 中都有体现。

另外苹果去年推出的 iPadAir，除了银色和深空灰，还有玫瑰金、绿色和天蓝色，有过新配色的尝试，因而即便新推出的 iPad Pro 只有两种配色，但不排除后续会增加配色，此后推出的 iPad，大概率也会提供更多的配色。

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关键词：iPad ProM1iMac苹果

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