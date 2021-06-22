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曝华为 MatePad 11 平板电脑售价 3000 元左右：7 月发布，搭载骁龙 865、鸿蒙 HarmonyOS 2

2021/6/22 17:27:49 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 6 月 22 日消息 华为在“HarmonyOS 2 及华为全场景新品发布会”上，首次发布搭载 HarmonyOS 2 的华为旗舰平板电脑 —— 新一代华为 MatePad Pro ，同时亮相的还有第二代 HUAWEI M-Pencil 手写笔。

除了华为 MatePad Pro12.6 英寸之外，华为还发布了 10.8 英寸的华为 MatePad Pro ，搭载骁龙 870 芯片，配置从 8GB+128GB 起，售价 3799 元起。另外，华为还预热了 11 英寸的华为 MatePad 。

微博博主 @菊厂影业 Fans 消息称，MatePad 11 售价预计 3000 元左右起，骁龙 865 芯片，120Hz 刷新率，支持王者荣耀 90 帧等等，搭载 HarmonyOS 2.0，同样支持多屏协同。

此前爆料称，华为 MatePad 11 将搭载骁龙 865 芯片，配备了 2K 120Hz LCD 屏幕，内置 7250mAh 电池，预装 HarmonyOS 2 系统，定价会低于 MatePad Pro 系列。

IT之家获悉，华为官方介绍，HarmonyOS 2 的全场景分布式能力，打通了平板与手机、PC、智慧屏等华为全场景终端产品的跨屏协同，大大拓展了平板电脑生产力和创造力的边界，打开了平板天花板。

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关键词：华为鸿蒙MatePad

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