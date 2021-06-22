终于等到你：消息称华为 P50 系列将于 7 月 29 日发布，主推 4G 版

IT之家 6 月 22 日消息 此前有消息称华为 P50 系列发布会时间已确定，预计是在 7 月底。今日有数码博主爆料暗示，华为 P50 系列将于 7 月 29 日发布。

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此外，还有数码博主发现，现阶段备货的华为 P50 系列主要是 4G 版居多，但不是之前传言的高通 4G 芯片而是搭载海思麒麟 9000 系列 SoC，这也将意味着华为初期将主推 4G 版机型。

从此前爆料来看，华为 P50 系列外观设计类似刚刚发布的荣耀 50，后置双圆环多摄，可能配备 f/1.8 的 IMX707 主摄，焦段 18~125mm，可实现等效 5x 的光学变焦。

此外，华为 P50 系列已更替多轮方案，早期版本采用的是 6.3 英寸平面屏，整机约 156.7 x 74 x 8.3 毫米（算上后置摄像头凸起则为 10.6 毫米），不过 P50 最终版后置镜头凸起厚度可能比之稍小一些。

IT之家曾报道，华为 P50 系列可能包括 P50、P50 Pro、P50 Pro + 等型号，除基础版外还有多个辅助镜头支持屏下指纹识别、顶部和底部的双扬声器。

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