华为鸿蒙 HarmonyOS 开发者日杭州站活动宣布延期

IT之家 6 月 22 日消息 华为鸿蒙官方宣布，由于疫情原因，原定于 6 月 25 日一 6 月 26 日在杭州举办的 HarmonyOS 应用服务伙伴峰会和开发者日活动将延期至 7 月底举办，变更后的时间和地点届时将第一时间公布。

此前，官方活动介绍，HarmonyOS 为万物互联而生，是新一代智能终端的操作系统。为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。HarmonyOS 2 的全新上线，为应用和服务带来了全新的机遇：写一次逻辑代码就可以开发出在 HarmonyOS 设备间无缝流转的应用及服务，为消费者带来更多入口、更好体验。

6 月 2 日晚上，华为正式发布 HarmonyOS 2 及多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品。这也意味着“搭载 HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。

IT之家获悉，此前，华为已宣布，华为手机、平板等“百”款设备将陆续启动 HarmonyOS 2 升级。包括 HUAWEI Mate 40 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate X2、nova 8 系列、MatePad Pro 系列等设备。

据华为消费者业务总裁余承东称，目前已有 300+ 应用和服务伙伴、1000+ 硬件伙伴、50 万以上的开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中。