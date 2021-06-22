华为 Mate 30 手机推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.127 更新：优化 WLAN 连接稳定性

IT之家 6 月 22 日消息 华为官方表示，HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，为您带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

据网友反馈， 华为 Mate 30 手机开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.127 更新，本次更新优化了 WLAN 连接稳定性，并修复了联系人应用部分功能异常的问题，推荐你进行更新。

【网络】

优化 WLAN 连接稳定性，提升上网体验

【联系人】

修复联系人应用部分功能异常的问题

【显示】

修复部分场景锁屏壁纸显示异常的问题

【系统】

优化部分场景系统功耗，延长续航时间

6 月 2 日晚上，华为正式发布 HarmonyOS 2 及多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品。这也意味着“搭载 HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。

IT之家获悉，此前，华为已宣布，华为手机、平板等“百”款设备将陆续启动 HarmonyOS 2 升级。包括 HUAWEI Mate 40 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate X2、nova 8 系列、MatePad Pro 系列等设备。