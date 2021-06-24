华为鸿蒙 HarmonyOS 2 可智能识别山寨充电器

IT之家 6 月 24 日消息 近期有部分升级 HarmonyOS 的用户反馈，他们一直在用的充电器在给手机充电时通知栏会提示“充电缓慢 此充电器未通过快充协议检测，无法进行快速充电”的情况。

华为手机产品线副总裁李小龙对此表示，出现这种提示说明该充电器是假冒的山寨货，因为华为在 HarmonyOS 上增加了充电器智能识别功能，可以识别假冒华为的山寨充电器。

上线这个检测方案目的是为了保障用户充电体验及使用安全，如果你的手机在充电时出现这种提示，建议你立即更换华为官方出品的充电器。

IT之家获悉，此前华为手机鸿蒙系统软件升级完成后，还会提示：系统升级完成。建议空闲时充电 30-60 分钟。充电期间，系统将进行深度优化，以确保最佳 HarmonyOS 体验。

6 月 2 日晚上，华为正式发布 HarmonyOS 2 及多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品。这也意味着“搭载 HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。

此前，华为已宣布，华为手机、平板等“百”款设备将陆续启动 HarmonyOS 2 升级。包括 HUAWEI Mate 40 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate X2、nova 8 系列、MatePad Pro 系列等设备。