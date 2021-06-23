投资 370 亿，腾讯全球总部开建：内网征名第一叫鹅城

IT之家 6 月 23 日消息IT之家前些天报道，腾讯全球总部已经动工开建，被称为企鹅岛项目，总投资 370 亿，坐落于深圳市大铲湾。据了解，腾讯已经在内网进行征名，目前第一名叫“鹅城”。

据悉，腾讯已在北、上、广、深圳、成都建立了腾讯大厦。其中深圳南山区的腾讯大厦总部，是腾讯第一座自建写字楼，共 39 层，成为了深圳特区闻名全国的深南大道上的地标。2015 年又在深圳南山区盖了腾讯滨海大厦，占地相当于 3 个腾讯大厦，被网友称为“大腰带”，成为腾讯新的全球总部。

现在腾讯要建一个更大的全球总部，“企鹅岛”的规模是腾讯大厦、腾讯滨海大厦和腾讯前海大厦（在建中）加起来的 16 倍。据悉，该项目分一期和二期。一期计划于 2024 年 12 月竣工，二期计划于 2026 年 11 月竣工。官方披露，“企鹅岛”用地面积 80.9 万平方米，开发规模 200 万平方米，其中研发用房 150 万平方米、宿舍 19 万平方米、商业用房 14 万平方米（含 6 万平方米会议中心及 4 万平方米酒店）、科技展览馆 0.5 万平方米、数据及智慧控制中心 0.3 万平方米、片区汇聚机房 0.06 万平方米。

IT之家了解到，项目建设成为腾讯全球总部，将塑造滨海标识性科技园区，进一步扩大腾讯的全球影响力。规划引入腾讯效果广告、腾讯云、互联网 + 医疗、前沿科技等 7 大产业将进驻，形成“六基地一平台”。根据估算，该项目最终可容纳 8-10 万名员工，并在建成后对所有市民开放。