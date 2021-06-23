中国空间站航天员“吃播”，这么多道菜没想到苹果的镜头最多

IT之家 6 月 23 日消息 北京时间 2021 年 6 月 17 日 9 时 22 分，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号 F 遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射，顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波 3 名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。IT之家获悉，这是我国载人航天工程立项实施以来的第 19 次飞行任务，也是空间站阶段的首次载人飞行任务。

航天员第一周主要搞装修。今天，航天员正陆续安装各项设施，如 WiFi。北京航天飞控中心空间站任务总师孙军介绍，第一周主要是“把家好好装修一下”，组建通信、餐饮、卫生等设施。之后，航天员将开展空间科学实验及出舱活动的在轨训练。

据央视新闻最新报道，在长达三个月的飞行任务期间，为航天员配备的食谱菜品多达 120 多样，按照一个星期为一个周期来算，食品重复率很低。不仅符合营养丰富且均衡的要求，还要达到“一口吃”的便利性，最好是固态、无骨、小块，全部可食用，没有残渣，不要留下太多难以处理的餐余垃圾。

此外，航天食品需要根据航天员个人口味最大程度个性化，尽量满足航天员的食欲，比如，航天“招牌菜”鱼香肉丝、宫保鸡丁，还有黑椒牛柳、香辣羊肉、椒麻鹅、酸辣笋、麻辣豆干等，以咸辣酸甜的口味来为航天员开胃助食。

不仅有丰富的饭菜，航天员能喝到的饮料也包括有各种茶、果汁和汤。除了正餐之外，航天员在太空中也能吃到新鲜的水果。空间站配备有食品冷藏箱，用来储藏新鲜水果和蔬菜，由天舟二号货运飞船提前运送到空间站。