绿米 Aqara 智能摄像机 G3 网关版开售：AI 手势识别，899 元

IT之家 6 月 23 日消息 绿米 Aqara 今日推出了智能摄像机 G3 网关版。该产品可提供 2K 分辨率视频录制，具有 360° 云台，并搭载丰富的 AI 识别功能，售价 899 元。

Aqara 智能摄像机 G3 网关版可以接入苹果 HomeKit 智能家居平台，产品搭载 AI 人工智能芯片，支持 AI 手势识别进行操控，具有 AI 人脸识别、宠物识别等功能。

官方表示，这款产品的人脸识别功能以及分析全部在本地进行，不会上传到云端处理，保证隐私。摄像机的 AI 人形识别功能可以自动过滤飞虫、灯光变化、窗帘摆动等无效提醒，减少误报。AI 自动追踪功能可以锁定拍摄目标，云台主动旋转并追踪人体，保持画面。

此外，摄像机的 AI 异常声音侦测功能，可以识别哭声、异常破窗声等，及时提醒用户。

参数方面，绿米 Aqara 智能摄像机 G3 网关版搭载 300 万像素摄像头，并具有 940nm 红外光夜视功能。产品支持动态码率技术，保障旋转时画面清晰。

IT之家了解到，该产品集成 Zigbee 3.0 网关功能，可以实现智能设备间的互联互通，并提供红外遥控功能，控制空调、电扇、电视、机顶盒等设备。此外，产品还支持苹果设备 Siri 语音控制，查看最近录像，并控制摄像机休眠。

IT之家了解到，绿米 Aqara 智能摄像机 G3 网关版零售价 899 元，现在已经正式开售。