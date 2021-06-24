腾讯电子签上线“小合同”功能，微信小程序便捷签租房合同

IT之家 6 月 24 日消息 腾讯于今年 4 月 8 日推出了“腾讯电子签”平台，可以通过网页以及微信小程序使用，为个人、企业用户提供安全便捷的电子合同签约。

今日腾讯电子签“小合同”功能正式上线，可以便捷创建租房合同，由房东和租户按照引导分别填写房源、约定信息，“小合同” 便可以快速生成具有法律效力的标准租房合同。不仅如此，房东也可以通过“小收据”功能为租客开出具有法律效力的收据。

目前“小合同”、“小收据”前端功能仅支持微信小程序平台，搜索“腾讯电子签”即可使用。后端基于腾讯电子签的相关能力，保证合法合规。

腾讯表示，电子签小合同在产品设计上严格遵循了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》的各项规定。其签约流程严格按照法律要求，对电子合同全生命周期的关键电子证据进行存证保全，上传至区块链可信存证服务平台 ——“至信链”，可直通司法，降低法官的质证与审判成本，加速纠纷解决；同时区块链底层使用国产开源自主可控的“长安链”，确保合同内容的安全与不可篡改。

IT之家了解到，目前腾讯电子签平台除了面向个人用户，也已经服务了多家知名企业，覆盖人力资源、房地产、金融、零售等行业。这种方式可以使合同签署时间降至 10 分钟以内，提高了效率。