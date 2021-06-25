微软 Win11 操作系统正式发布！首席产品官 Panos Panay 长文解读

IT之家 6 月 25 日消息 刚刚，微软正式发布了新一代 Windows 11 操作系统。微软首席产品官 Panos Panay 对该系统进行了解读。

IT之家了解到，微软为 Windows 11 带来了全新的桌面样式。同时，新版系统的多窗口、多屏显示等功能也得到了加强，更加易用。

Panos Panay 表示，通过与戴尔、惠普、联想、三星及其他公司合作，包括微软 Surface 在内，其将确保消费者今后所购买的大多数 PC 都能够支持 Windows 11。

以下为文章全文：

当 PC 在我们的生活中扮演着越来越重要的角色时，Windows 11 旨在让您更接近您所热爱的事物。

Windows 一直是世界创新的舞台。它是全球企业的基石，助力众多蓬勃发展的初创公司变得家喻户晓。网络在 Windows 上诞生并繁衍生息。我们许多人在这里写下了第一封电子邮件，体验了第一款 PC 游戏，编写了第一行代码。Windows 是人们创造、连接、学习和成就不凡的地方，如今它是一个 10 亿多人所依赖的平台。

我们肩负着为众人设计的责任，不能掉以轻心。在过去一年半的时间里，我们使用 PC 的方式发生了难以置信的改变，我们从将 PC 融入生活，转变成试图将整个生活融入 PC。我们不仅可以使用设备开会、学习和完成工作，也可以和朋友一起玩游戏、观看喜爱的节目，更有意义的是，我们可以用设备联系彼此。在这个过程中，我们发现我们重塑了办公室的社交，走廊里的聊天，锻炼健身，酒吧的欢乐时光以及节日庆祝等等，这些活动都变得数字化。

我们看到并感受到 PC 发生了强大的转变，它从具有实用性和功能性的事物，转变成为个人的和感性的事物。这在构建下一代 Windows 时激发了我们的灵感。我们将致力于为您打造一个熟悉的平台，在那里您可以创造、学习、游戏，最重要的是，以全新的方式建立连接。

今天，我有幸向您介绍 Windows 11，Windows 11 让您更接近所爱。

为生产力、创造力和易用性而重新设计

我们简化了界面设计和用户操作，在赋能生产力的同时，激发更多创造力。全新 Windows 更加现代化，整洁且美观，令人耳目一新。无论是全新的“开始”键和任务栏，还是每一种声音、字体和图标，这一切都经过精心设计，让您可以自由掌控，为您带来更加平静和轻松的感觉。我们把“开始”键放在中心位置，让您更容易地快速找到所需的内容。凭借云和 Microsoft 365 的强大性能，“开始”菜单会向您显示最近文档，无论您之前在哪个平台或设备上查看过，即使是在 Android 或 iOS 设备上浏览过这些文档，“开始”菜单都能让您一览无余。

通过提供多个窗口的灵活性以及能够并行应用程序，Windows 一直致力于帮助用户随心所愿地完成任务。在 Windows 11 中，我们推出了全新的贴靠布局、贴靠群组和虚拟桌面功能，来帮助您同时处理多个任务，并专注于您想要完成的事情。这些新功能旨在帮您整理窗口和优化屏幕空间，以便您在干净整洁的布局中按需查看内容。您还可以为生活和工作单独创建虚拟桌面，并根据自己的喜好进行定制。让我们畅想一下，在 PC 上，您可以分别拥有工作、游戏或学习的虚拟桌面。

Windows 11 不再复杂，简洁高效如影随形。

与您关心的人快速建立联系

另一个让您更接近所爱的关键是拉近您与所爱之人的距离。过去一年半的时间让大家通过数字化的方式建立了更有意义的联系。即便现在我们逐渐回归到见面交流，我们希望继续帮助大家无论身处何方都能保持紧密的连接，不受设备或平台的阻碍。

随着 Windows 11 的发布，我们很高兴能将基于 Microsoft Teams 技术的 Chat 整合到任务栏中。现在，无论是在 Windows、Android 或 iOS 平台，您都可以通过打字、聊天、语音或视频与您所有的联系人，在任何地点、任何平台或设备上进行实时互联。如果与您沟通的人尚未下载该 Teams 应用，您也可以通过双向短信与他们联系。

通过 Teams，Windows 11 为您带来了与亲朋好友更加自然的联系方式，您可以直接在任务栏开启和关闭静音模式，或开始演示。

有史以来最好的 Windows PC 游戏体验

如果您是一位游戏玩家，那么 Windows 11 就是为您而生的。游戏一直是 Windows 的基石之所在。如今，全球有数亿用户在 Windows 系统上畅玩游戏，享受游戏带来的快乐，并通过游戏与亲朋好友彼此互联。Windows 11 能够充分释放系统硬件的潜力，让一些尖端的游戏技术为玩家所用：DirectX 12 Ultimate 可以在高帧率下给玩家带来激动人心的沉浸式画面体验；DirectStorage（直通存储）能够提供更快的加载时间和更精细的游戏世界；以及 Auto HDR 为玩家提供了更加宽广的色域和更生动的色彩，带来真正引人入胜的视觉享受。此外，我们对硬件兼容性的承诺一如既往 —— Windows 11 支持任何您所喜爱的 PC 游戏配件和外设。通过 Xbox Game Pass for PC 或 Xbox Game Pass Ultimate，玩家可以随时访问超过百款优秀的 PC 游戏，以及其它不断加入的新游戏。而且，无论是在 PC 还是在游戏主机上，您都可以轻松地找到其他玩家共同游戏。

更快获取您所关心的信息

通过 Widgets 功能，Windows 11 能够让用户更加及时地了解所关心的新闻和信息。Widgets 是一项个性化提示功能，由 AI 及性能卓群的 Microsoft Edge 浏览器驱动。我们即便是在最为专注于创造的时候，也需要片刻的休息 —— 与外界交流，或是让我们的精神放松。如今，我们经常用手机查看新闻动态、天气变化或者消息通知。但现在，您可以直接在电脑桌面上开启一个与之类似的管理视图。当您打开该个性化提示框后，它会像一片玻璃一样在屏幕上滑动，从而不对您的工作造成影响。而对于内容创作者和发行商来说，Widgets 则为他们在 Windows 中开辟了新的空间，供其创作个性化内容。我们的目标是为全球各个品牌及创作者们打造一个充满活力的创作渠道，让消费者和创作者们都能从中受益。

全新的 Microsoft Store，您所喜爱的应用程序及娱乐项目皆汇于此

全新的 Microsoft Store 是一个值得信任的平台，您可以在此探索应用程序和观看、创作、游戏、工作及学习相关的内容。重新打造的 Microsoft Store 速度更快，并采用了美观易用的全新设计。我们不仅会为您带来更多的应用程序，还将通过精选和集锦，让您更加轻松地探索、发现所有内容，包括应用程序、游戏、视频节目、电影等。此外，我们也很高兴地欢迎众多优秀的第一方及第三方应用程序加入 Microsoft Store，如 Microsoft Teams、 Visual Studio、 Disney+、Adobe Creative Cloud、 Zoom 和 Canva，它们将为您带来绝妙的娱乐享受，激发灵感，并让您与他人保持互联。Microsoft Store 中的应用程序都已通过安全及家庭防护测试，您可以放心下载。

我们很高兴的宣布，我们首次将 Android 应用程序引入 Windows。今年晚些时候，大家将能够在 Microsoft Store 中找到 Android 应用程序，并可通过亚马逊应用商店下载。想象一下，您可以在 TikTok 上录制并发布视频，或者在您的电脑上使用 Khan Academy Kids 进行线上学习。接下来的几个月，我们将会分享更多与此相关的信息。我们期待采用 Intel Bridge 技术应用程序与亚马逊和英特尔展开合作。

创建一个更开放的生态系统，为开发者和创作者解锁新机遇

我们正在采取措施进一步开放 Microsoft Store，为创作者和开发者提供更多盈利的机会。我们让开发者和独立软件开发商（ISVs）推出他们的应用程序，无论是 Win32 应用、Progressive Web App（PWA）、通用 Windows 应用程序（UWP）或任何其他应用框架，我们都会为他们创造一个可以与更多用户接触和互动的机会。我们还宣布对收入分成政策进行渐进式改革，应用开发者可以将他们自己的商业模式引入到 Microsoft Store，并保留 100% 的收入，微软不收取任何费用。应用开发人员仍可沿用我们的 85/15 这一具有竞争力的收益分成模式。我们相信，创建一个更加开放的生态系统，最终会让我们的客户受益 —— 让他们能够安全、顺畅地访问他们想要和需要的应用程序、游戏、电影、节目及网络内容。

IT 部署更快速、更安全、更熟悉

对于 IT 部门来说，Windows 11 是在具有可靠稳定性、优质兼容性和熟悉的 Windows 10 基础之上开发的。现在，您可以像使用 Window 10 一样，去规划、准备以及部署 Windows 11。升级到 Windows 11 就和当初您升级到 Windows 10 是一样的。当您将 Windows 11 安装到设备中，您现在所掌握的管理经验，比如 Microsoft Endpoint Manager、云配置服务、Windows Update for Business 和 Autopilot，同样适用于您未来的环境。

就如 Windows 10 一样，我们坚定地致力于应用程序的兼容性，这也是 Windows 11 的核心设计原则。微软承诺，用户可通过 App Assure（应用保证）让应用程序继续在 Windows 11 上运行。这项服务可帮助用户规模超过 150 人的客户解决任何应用问题，且无需额外费用。

Windows 11 从设计源头确保了安全性，采用新的内置安全技术，增加从芯片到云端的保护，同时实现生产力和新体验。Windows 11 提供了一个“零信任安全防护模式”的操作系统，来保护数据和跨设备访问。我们还与 OEM 和芯片伙伴密切合作，提高安全基准，以应对不断变化的威胁形势，满足全新的混合办公需求。

现在是购买新 PC 的绝佳时机

为实现软件和硬件的无缝集成，自 Windows 11 开发首日起，我们就一直在与硬件和芯片合作伙伴密切合作。我们的合作始于芯片创新，从 AMD 和锐龙处理器带来的令人难以置信的图形处理能力，到英特尔的第 11 代处理器和 Evo 处理器，再到高通的人工智能技术、5G 和 Arm 架构支持，我们的芯片合作伙伴通过创新将 Windows 11 的精髓融于全球广阔的硬件生态系统之中。

同时，通过与戴尔、惠普、联想、三星及其他公司合作，包括微软 Surface 在内，我们将确保您今后所购买的大多数 PC 都能够支持 Windows 11，这些 PC 涵盖了多种形态和价格。

通过共同努力，我们对 Windows 11 进行了调整，不仅优化了速度和效率，而且更好地利用了改进的触控、墨迹书写和语音功能。

当您在没有键盘的平板电脑上使用 Windows 11 时，我们改进的触控体验使得任务栏中的图标之间有了更大的空间、更大的触控目标和巧妙的视觉提示，以让您更轻松地调整窗口大小、移动窗口以及添加手势。我们还启用了触觉反馈，让触控笔的使用体验更具吸引力和沉浸感，您可以在点击、编辑或素描时听到并感受到振动。最后，我们改进了语音输入功能。Windows 11 拥有强大的语音识别能力，它可以自动为您添加标点符号，并支持语音指令。当您不想打字而希望通过口述来展现您的想法时，语音输入是一个极佳的功能。

从这个节假日期间开始，Windows 11 将为符合条件的 Windows 10 电脑提供免费升级，此间的全新电脑业已预装 Windows 11。要查看您当前的 Windows 10 电脑是否能够免费升级到 Windows 11，请访问 Windows.com 下载 PC 健康检查应用程序。我们还与零售伙伴合作，确保您购买的 Windows 10 电脑已准备好升级到 Windows 11。免费升级将在这个节假日期间开始向符合条件的 Windows 10 电脑推出，并将持续到 2022 年。我们将于下周开始通过 ”Windows 预览体验计划”（Windows Insider Program） 提供 Windows 11 的早期版本，这是一个充满热情的 Windows 粉丝社区，他们的反馈对我们来说至关重要。

这仅仅是个开始

Windows 不只是一个操作系统，它已融入我们生活和工作的方方面面之中，是我们与他人沟通、学习、办公和娱乐的平台。一直以来它都是我们熟悉又充满默契的伙伴。我们希望您同我们一样期待 Windows 11 的到来。我们迫不及待地想要看到 Windows 11 将如何予力用户并激励他们创造更多。