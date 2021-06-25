疫情渐缓，苹果加码线下零售店

北京时间 6 月 25 日上午消息，据报道，苹果的零售主管透露，随着美国的疫情逐渐缓解，该公司正逐步扩大零售业务，相信疫情前的策略加上疫情期间制定的策略可以让苹果的零售商店更受欢迎。

眼下，整个零售行业都在研究疫情后的未来将会是怎样一番情景，包括已经习惯在网上订购几乎所有东西的消费者。苹果也不例外。

苹果给出的答案是，一方面保留疫情期间助其渡过难关的策略，另一方面在店内活动和购物之外的体验等疫情前策略上加倍投入。例如，原先的快速窗口是为了帮助消费者更高效地到店取走在线订购的产品，现在这个快速窗口将成为苹果在全球 500 多家零售商店的常规功能。截至 6 月 14 日，所有这些线下零售商店已重新营业。

苹果还计划新增一个“创意工坊”项目，从洛杉矶和北京两个城市开始尝试。“创意工坊”项目旨在指导来自弱势群体的年轻人使用苹果产品去创作，比如创作音乐、电影和摄影等。这有助于扩大商店的用户群，让消费者更频繁地接触苹果。

苹果零售和人事高级副总裁迪尔德丽・奥布莱恩（Deirdre O‘Brien）周四时告诉记者：“我们将当前的这一刻视为一个全新的开端，以各种方式重新出发。”当天，苹果准备在洛杉矶中心翻新后的高塔剧院新开一家零售商店，这也是疫情爆发以来苹果在美国新开的第二家零售商店。

疫情期间，苹果迅速发展。2020 年 8 月，公司市值达到 2 万亿美元，同时 iPhone 和其他几个品类的销售均创下新高。

分析师表示，在苹果的财报业绩中，与零售相关的弱点之一是 AppleCare 的销售放缓。AppleCare 是设备的保障计划，消费者通常在实体店更容易被劝说购买 AppleCare，但在线下单时一般都会略过。苹果也在去年遭遇了一回供应链失策，导致 iPhone 12 的交付时间比往年推迟了一阵。今年 4 月份，苹果又称，全球芯片短缺将致使该公司的销售额损失数十亿美元。

苹果的零售商店在关闭时仍能保持成功的部分原因在于该公司简化了在线购买和到店取货的流程。苹果长期以来的零售策略一直是鼓励消费者前往其宽敞明亮的零售商店，亲自触摸和体验苹果的设备。

疫情期间，苹果重新设计了多个零售商店，开设小型快速窗口，旨在方便消费者快速取货，但又不失人情味，有时候还会以在线方式或电话沟通后续协助消费者设置设备。

奥布莱恩说：“这一切都是为了提高速度，和我们之前的零售商店体验有很大区别。我们希望确保人们可以走进我们的零售店，快速拿到他们想要的产品。但我们也希望确保，我们仍可以和他们进行快速的交流，确保他们的需求都得到了满足。”

在当地规定允许的范围内，苹果逐渐恢复了零售商店内的现场活动和课程。奥布莱恩说，“创意工坊”最终也会推广到其他主要城市。

Creative Strategies 的首席分析师卡罗琳娜・米拉内西（Carolina Milanesi）说，除了旨在教授计算机编程和其他科技技能的课程之外，像“创意工坊”这样的项目也是苹果在购买间隙向消费者加深品牌印象的方式。

米拉内西说：“他们尽可能说服你使用苹果的设备，你用的越多，越投入，品牌忠诚度也就越高。”