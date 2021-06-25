Win11 设置应用大变样：采用左侧导航栏、彩色圆角图标

IT之家 6 月 25 日消息 微软昨晚正式发布了 Windows 11 操作系统，公布了新操作系统的一系列变化，在官方随后发布的一段宣传视频中，透露了发布会上没有介绍的一些内容，包括一些 Windows 11 内置应用的变化，除了文件管理器之外，还包括全新的设置（Settings）应用。

过去六年来，微软一直在努力减少“旧 Windows”的痕迹，但进展极其缓慢，Windows 设置在 Windows 10 上仍然是一团糟。

全新的 Windows 11 设置应用跟 Windows 10 的有很大不同，更新后的应用程序具有重新组织的布局和更多的彩色图标，同时黑暗模式也更加像样。在窗口左侧有一个新的导航菜单，还可以看到每个选项旁边都有彩色的图标，而且整个应用窗口的大部分都有透明效果。

左侧的新导航菜单包括系统、蓝牙和设备、网络和互联网、个性化、应用程序、账户、更新和安全，以及其它，预计在打开设置的不同页面时，这个导航菜单将保持可见。

Windows 设置有新的控制选项，以帮助用户更好地定制操作系统。例如，用户将能够定制虚拟桌面，用自定义背景个性化触摸键盘，以及改变按键的大小。“触摸时唤醒”这样的现代化功能，也可以通过设置进行配置。

IT之家了解到，Windows 设置应用是与 Windows 8 一起推出的，当时它被称为“PC 设置”。Windows 10 为“设置”应用增加了更多的选项，但它仍然没有操作系统的控制面板那么先进。控制面板有可能在未来被移除，但现在还存在，已经被更新，没有圆角以及新的图标。

除了新的设置应用程序，微软还重新设计了 Windows 商店、微软照片应用程序和其他本地程序。