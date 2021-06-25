Win11 内置照片应用更新：改进性能和 UI

IT之家 6 月 25 日消息 随着 Windows 11 的推出，微软正在重新设计内置的照片（Photos）应用程序，并对其性能和用户界面进行亟需的改进。

Windows 11 照片应用将拥有新的浏览体验、编辑功能、流畅设计、WinUI 控件、圆角等。照片应用将被设置为 Windows 11 中的默认图像查看器，允许用户浏览收藏、相册和文件夹。收藏功能保持不变，将显示用户最近的照片和屏幕截图，按日期排序。

相册也是使用微软的 AI 技术自动生成的，但用户可以随时定制自己的相册。

根据上面的截图，微软照片应用顶部似乎有一个浮动的编辑菜单，不知道是否会有新的编辑功能，但应该至少会带有 Windows 10 上的所有功能。这个新的浮动菜单将提供“+”和“-”按钮来放大和缩小照片，这也可以用鼠标滚轮完成。

在窗口的底部，会有一个新的滑块，帮助用户切换浏览存储在特定相册、收藏或整个图片文件夹的不同照片。

IT之家了解到，除了照片应用，微软还确认正在开发新的文件资源管理器和 Windows 设置应用。与照片应用类似，资源管理器和设置应用有着简化的导航体验，大多数内置按钮都有新的图标。

对于文件资源管理器、画图和记事本，标题区（位于应用程序的顶部）采用了新的流畅设计，具有单行操作设计和新图标。

Windows 第一方应用程序的界面现在更干净了，这要归功于亚克力透明度、Fluent 图标和圆角的正确应用。