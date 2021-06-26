微软演示 Win11 版 Surface Pro X：创新体验飞跃发展，今年晚些发布 Surface 新品

IT之家 6 月 26 日消息 6 月 24 日晚上， 微软正式宣布了 Windows 11 系统，即下一个 Windows 的主要版本。Windows 11 将对符合条件的 Windows 10 PC 进行免费升级，你可以使用新的 PC 健康检查工具检查你的 PC 是否可以运行 Windows 11。

IT之家获悉，近期，微软发布了一份符合 Windows 11 条件的 Surface 设备清单，如下：

Surface Book 3（2020 年 5 月）

Surface Book 2：仅限配备第 8 代英特尔酷睿（i5-8350U 或 i7-8650U，而非 i5-7300U）的型号（2017 年 11 月）

Surface Go 2（2020 年 5 月）

Surface Laptop 4 13.5”（2021 年 4 月）

Surface Laptop 4 15”（2021 年 4 月）

Surface Laptop 3 13.5”（2019 年 10 月）

Surface Laptop 3 15”（2019 年 10 月）

Surface Laptop 2（2018 年 10 月）

Surface Laptop Go（2020 年 10 月）

Surface Pro 7+（2021 年 2 月）

Surface Pro 7（2019 年 10 月）

Surface Pro 6（2018 年 10 月）

Surface Pro X（2019 年 11 月）

今天，微软设备团队发表了一篇博文，强调了 Windows 11 的发布。即将发布的 Windows 11 将在现有设备（如 Surface Pro X）上运行良好，下面是视频演示：

微软还提到，它将在今年晚些时候发布新的 Surface 设备，提供新的创新和跳跃式体验。

微软 Surface 团队表示，