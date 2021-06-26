微软演示 Win11 版 Surface Pro X：创新体验飞跃发展，今年晚些发布 Surface 新品

IT之家 6 月 26 日消息 6 月 24 日晚上， 微软正式宣布了 Windows 11 系统，即下一个 Windows 的主要版本。Windows 11 将对符合条件的 Windows 10 PC 进行免费升级，你可以使用新的 PC 健康检查工具检查你的 PC 是否可以运行 Windows 11。
IT之家获悉，近期，微软发布了一份符合 Windows 11 条件的 Surface 设备清单，如下：
Surface Book 3（2020 年 5 月）
Surface Book 2：仅限配备第 8 代英特尔酷睿（i5-8350U 或 i7-8650U，而非 i5-7300U）的型号（2017 年 11 月）
Surface Go 2（2020 年 5 月）
Surface Laptop 4 13.5”（2021 年 4 月）
Surface Laptop 4 15”（2021 年 4 月）
Surface Laptop 3 13.5”（2019 年 10 月）
Surface Laptop 3 15”（2019 年 10 月）
Surface Laptop 2（2018 年 10 月）
Surface Laptop Go（2020 年 10 月）
Surface Pro 7+（2021 年 2 月）
Surface Pro 7（2019 年 10 月）
Surface Pro 6（2018 年 10 月）
Surface Pro X（2019 年 11 月）
今天，微软设备团队发表了一篇博文，强调了 Windows 11 的发布。即将发布的 Windows 11 将在现有设备（如 Surface Pro X）上运行良好，下面是视频演示：
微软还提到，它将在今年晚些时候发布新的 Surface 设备，提供新的创新和跳跃式体验。
微软 Surface 团队表示，
“我们 Windows 团队的同事和朋友在数字舞台上宣布了 Windows 的下一步。而我们 Surface 不能再兴奋了。每一个新版本的 Windows 都激发了整个生态系统的创新，Windows 11 也将如此。从其新的简化的外观和感觉，到其令人难以置信的新功能，Windows 11 将成为一个创新的平台，帮助人们连接、创造和娱乐。
从一开始，我们就将 Surface 打造成为由 Windows 驱动的、汇集微软最佳产品的设备。随着时间的推移，我们已经建立了原创的硬件设计系列，将强大的软件体验带入生活，使人们能够发挥他们的创造力和生产力，实现我们公司的使命，使地球上的每个人和组织能够实现更多。从 Microsoft Teams 的协作，到 Microsoft 365 的创作，再到 Xbox Game Pass 的娱乐应用和游戏，Surface 提供了各种强大、轻便、持久和多功能的设备选择，以提供所有这些设备的优质体验。有了 Windows，我们的设备家族可以满足你今天的需要，并且可以灵活地满足未来的需要，比如充满活力的 3:2 PixelSense 触摸屏显示器、电子墨水、触摸和语音输入、全尺寸键盘和触控板、一流的高清摄像头、Omnisonic 扬声器和工作室麦克风。随着 Windows 的飞跃，Surface 也会有新的创新和体验，我们迫不及待地想在今年晚些时候分享。
在 Surface 上，我们的灵感来自于 Windows 11 的未来，这款 Windows 让你更接近你所爱的东西。我们迫切希望看到 Surface 客户如何拥抱它。”