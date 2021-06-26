第一方应用大一统，微软 Win11 Office 采用全新流畅设计：圆角 UI ，彩色图标

IT之家 6 月 26 日消息 外媒 Windows Latest 报道，6 月 24 日晚上，微软发布了 Windows 11 系统，在 Windows 11 上，由于 Fluent Design 流畅设计和 WinUI 的实施，常见的第一方应用程序的设计终于保持一致了。

在过去的几个月里，微软一直在内部测试 Office 应用程序的圆角 UI 设计--Word、PowerPoint 和 Excel。在 Windows 开发者大会上，微软终于分享了 Office 应用的 Fluent Design 流畅设计改版的官方预告，以及其新的圆角 UI。

在 Windows 11 中，微软 Office 应用程序、画图、记事本、照片、设置和文件资源管理器都采用了流畅设计的圆角 UI 和彩色图标，为微软第一方应用程序带来了一致性。

也许影响最大的变化是重新设计的标题工具栏或 ribbon 菜单。新的设计保留了现有的功能，但所有的按钮、切换键和其他元素现在都使用微软 Fluent 颜色，以获得更好的一致性。也就是说，这是过去六年来第一方 Windows 应用程序最大的一次设计大修。

从图片可以看出，微软对 Office 应用程序的更新设计更加简洁，与桌面的其他部分保持一致--而不是使用不同版本的 Windows 的设计元素。

我们还可以看到编辑、保存、撤销/重做、共享和其他按钮的更新设计。此外，Office 应用程序正在获得新的通用搜索栏，其外观更简洁，边缘更圆滑。

鉴于现代标题正在整个 Windows 应用程序中实施，似乎微软正在努力在今年年底前打造更加一致的设计。

Windows 11 设计一致性

IT之家获悉，除了第一方应用程序的圆形和新图标，Windows 11 还为各种上下文菜单、汉堡包菜单和操作系统的其他区域引入阴影效果。

一些第一方应用程序，如微软照片和 Windows 设置，也将获得一些新功能，但目前还没有细节公布。

微软在 Windows 8 之前采用圆角设计

正如你可能知道的那样，微软 Windows 以前对所有的应用程序窗口都采用了玻璃状的 aero 效果和圆角设计。在 Windows 8 和 Windows 10 上，圆角被放弃了，转而采用尖角。

随着 Windows 11 的推出，圆角将出现在所有顶层窗口和应用弹出式窗口中。在大多数情况下，圆角的实施将由微软完成，但第三方应用程序的重新设计将由开发者决定。

微软目前正计划在今年晚些时候将 Windows 11 面向 Windows 10 用户免费升级推出，Windows Insiders 将能在未来几天下载预览版。