微软 Win11 操作系统将如何改变你用电脑的方式

6 月 26 日消息，微软将于今年晚些时候正式推出 Windows 11，这既是对原有操作系统的一次翻新，也试图让个人电脑操作系统更贴近后疫情时代的工作方式和沟通方式。

微软在最新发布的 Windows 11 操作系统中调整了开始菜单的位置，不过用户也可以把它移回去。标志性的 Windows 开始菜单默认位于屏幕中心而不是左下角，这只是微软 Windows 11 操作系统所作诸多调整的一个方面。

微软不仅在 Windows 11 中内置了 Teams 视频聊天服务，而且用户还可以在 Windows 11 中运行 Android 应用程序。

时隔 6 年微软再次发布新版 Windows 操作系统，表明公司在这方面仍处于守势。迄今为止，Windows 10 仍然是最受欢迎的个人电脑操作系统，约有 13 亿人在使用 Windows 10。但近年来，Windows 10 的市场份额被运行谷歌 Chrome 操作系统以及苹果公司的 Mac 电脑系统不断蚕食。

市场研究公司 IDC 分析师 Linn Huang 说，今年第一季度，Windows 在全球电脑市场的份额从 2020 年的超过 80% 降至 75%。市场份额下降固然有 Windows 电脑在疫情影响下供应量受限的缘故，但也表明 Windows 在吸引消费者兴趣方面存在长期挑战。在过去的十年里，智能手机已经成为大多数人生活中最重要的设备，但 Windows 系统并不能兼容任何一款智能手机。

现在微软对 Windows 11 进行了大量调整，旨在更好地在兼具移动平板功能的触屏电脑上运行。和苹果最新款的 Mac 电脑一样，Windows 11 还将能够在搭载 ARM 处理器的电脑上运行，这种处理器更节能，散热量也不大。

尽管微软希望客户能喜欢 Windows 11，但也有很大一部分人可能对新功能不感兴趣。他们只是不想让微软调整本已经在使用习惯的系统。

无论如何，微软 Windows 11 的最重要调整会改变用户使用个人电脑的方式。

开始菜单位置的调整

在 Windows 11 中，开始菜单不再位于桌面的左下角，这可以说是一个时代的终结。

新的开始菜单位于桌面底部的中间位置，允许用户快速查看固定应用程序和系统基于用户使用习惯推荐的应用程序。

Windows 11 还有全新的工作快捷方式。如果用户倾向于同时打开多个应用程序和窗口，可以将鼠标悬停在任何窗口上，这样系统就会显示不同选项来组织屏幕窗口排列。

用户还可以在完全不同工作环境来回切换。用户可以在家里、学校以及工作场所使用不同的台式机，正在进行工作都可以通过云端实现同步。用户下班后回到家中打开笔记本电脑，窗口等一切信息在屏幕上的排列还会是工作时的老样子。

提供 Android 应用

Windows 电脑开始能够安装 Android 应用程序。Windows 11 应用程序商店中也可以找到 Android 应用程序。但这实际上是与亚马逊应用商店合作实现的，用户必须用一个亚马逊账户单独登录才能下载 Android 应用程序。

目前并不清楚到底有多少人想在个人电脑上使用 Android 应用。过去向 Windows 系统移植 Android 应用在技术层面比较棘手，而且并不受用户欢迎。这次微软与亚马逊合作推出 Android 应用可能会有所帮助。此前两家公司曾想要把 Cortana 语音助手与亚马逊 Alexa 结合在一起，但以失败告终。

此外，Windows 11 中运行 Android 应用程序的安全性也是个未知数。微软能捕获并阻止隐藏在 Android 应用程序中的恶意软件吗？微软方面表示，目前还不能给出任何答案，因为两家公司的合作才刚刚开始。

实时更新的信息工具和新闻流

Windows 11 还引入了一个全新的信息屏幕。用户可以从左侧滑动来访问小工具面板，这让 Windows 感觉有点像手机或平板电脑。小工具中有天气、股票和日历等实时更新的应用程序。微软说最终小工具中会包含更多来自内容创造者的内容。

微软还会在小工具面板中引入自家新闻流，类似于 Facebook 的新闻功能。微软表示将使用人工智能来分析用户偏好，选择展示的新闻。

内置 Teams

微软正在 Windows 11 中整合 Teams。用户可以直接从开始菜单中调用 Teams 与他人联系并开始聊天。如果要联系的人没有使用 Teams，用户还可以直接调用短信服务。

内置 Teams 对微软来说是一个大胆的举动。首先，这可能会让那些已经习惯使用 Skype 的人感到困惑。其次，竞争对手 Slack 指责微软集成 Teams 是滥用市场优势地位。那么 Slack 能像 Teams 一样直接集成到 Windows 11 中吗？

“Windows 11 绝对能出色运行 Slack，”微软公司副总裁优素福・迈赫迪 (Yusuf Mehdi) 说。

今年晚些时候可免费下载

最终版的 Windows 11 应该会在 2021 年假日购物季前后上市。Windows 10 用户可以获得免费升级。而且 Windows 11 的基础代码与 Windows 10 相同，所以应用程序和驱动大多不会崩溃。

微软还表示，在 2025 年 10 月 14 日之前都将继续为 Windows 10 提供支持。