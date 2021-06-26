埃隆・马斯克评价微软 Win11 发布：“让 Zune 回归 ！”

IT之家 6 月 26 日消息 6 月 24 日，微软发布了 Windows 11 系统，并且推动了微软股价的上升，同时在过去两天中主导了新闻头条。甚至连名人也在各处发表意见，包括无所畏惧的企业家特斯拉、SpaceX CEO 埃隆・马斯克。外媒 Windows Central 报道称，事实证明，马斯克可能是 Zune 的粉丝。

在给首席执行官萨蒂亚-纳德拉的推特回复中，马斯克告诉微软掌门人，“是时候让 Zune 回归了！”这曾经是微软的经典音乐播放器，作为 iPod 竞争对手出现，在某些方面是超前的。

IT之家获悉，Zune 是一款可爱的小设备，但它最终被智能手机的兴起所吞噬，其所有的音乐服务最终演变成 Xbox 音乐，然后是 Groove 音乐，最后也被关闭。即使是现在，卓越的应用体验和对你拥有的音乐的云存储也远远领先于 Spotify 提供的服务。但可惜的是，就像微软做的许多前瞻性事情一样，它没能获得主流认可。

（曝微软“Win11”中 Zune 图标 Logo 迎来更新）

埃隆・马斯克的 Zune 推文可能是在开玩笑，但它强调了萨蒂亚・纳德拉在 Windows 11 发布会上提出的观点，即几十年来，Windows 一直只是一种存在。像微软画图、Solitaire，甚至“开始”菜单本身，都会引起大量的怀旧热潮。当然，还有我们亲爱的老朋友 Windows Phone，在它的黄金时期被砍掉了（擦一擦眼泪）。

现在有了 Windows 11，微软可能有机会为新一代的用户带来更精良和鼓舞人心的体验。谁知道呢？也许二十年后，当我们都在使用 Windows 18 全息版时，新一代的博主也会写关于 Windows 11 的怀旧文章。