虚幻引擎 5 实机演示曝光：森林场景质感逼真

IT之家 6 月 26 日消息 Epic 公司于今年 5 月开启了虚幻引擎 5（Unreal Engine 5）抢先体验计划，开发者和设计师可以申请这一最新的游戏引擎。这款引擎除了支持 PC、iOS 和安卓，还支持次世代 PS5、Xbox Series X/S 主机，采用这一引擎的新游戏有望于今年下半年或者 2022 年推出。

根据外媒 DSOGaming 消息，名为 @Melhem Sfeir 的用户在 YouTube 曝光了虚幻引擎 5 的实机演示视频，时长 3 分 41 秒。从视频中可以看出，虚幻引擎 5 在处理这种高度复杂的自然场景时，材质质感细腻，光影真实，叶子以及碎石的效果真实感强。

视频的上传者还使用工具实时调节这一场景的光影效果，进行镜头变焦等操作，可以看到这一引擎响应迅速，自由调节不同远近的直射光后，全画面元素均会同步改变，阴影真实。

IT之家获悉，《地狱之刃 2》《Everwild》《黑神话：悟空》《指环王：咕噜》等 3D 游戏大作确认支持虚幻引擎 5。该引擎支持 Nanite 虚拟微多边形几何体、全动态全局光照等技术的应用，相比虚幻引擎 4 有着明显进步，此外还支持英伟达 DLSS 功能。