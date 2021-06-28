7 月 1 日起，郑州将向市民提供自动驾驶网约试乘服务

IT之家 6 月 28 日消息 据大河报报道，6 月 26 日，中原科技城・智能出行生态发布会在郑州市郑东新区智慧城市管理中心举行。发布会上公布，自 7 月 1 日开始，在郑东新区智慧管理中心、投资促进中心、金融岛等中原科技城核心区域，自动驾驶体验线将面向市民开放。

未来中原科技城还将分批陆续投放 100 台宇通自动驾驶巴士小宇 2.0 和 100 台文远知行自动驾驶乘用车，实现自动驾驶在郑州东站、智慧岛、中原科技城等重点片区的全覆盖，在东区 115 平方公里范围内，通过网约模式为市民提供主动出行服务。

另外，由宇通客车生产的无人洗扫车也将在郑东新区开展示范应用。围绕卫情监控系统、无人驾驶环卫、自动作业系统三方面实施，实现快速定位污染源，24 小时视情精准作业，10 分钟快速应急响应。

据了解，宇通在郑东新区建设了国内首条商业化运营自动驾驶公交线和行业首个无人场站，目前，自动驾驶巴士已安全运营超 900 天，累计接待市民超 360000 人次，开放道路运营里程累计超 710000 公里。

IT之家了解到，中原科技城是河南省、郑州市推进科技创新的重大平台。目前，包括宇通自动驾驶研究院、文远知行全球工程技术中心在内，已引进等高科技企业、名所等重大项目 111 个，计划总投资超过 1400 亿元。