苹果中国客服回应 iPhone 12 mini 停产：未收到通知

IT之家 6 月 28 日消息 近日有消息称，由于销量低迷，苹果将于今年二季度停产 iPhone 12 mini。据 @老板联播 报道，针对上述传闻，苹果中国客服称，未收到停产通知。

值得一提的是，博主 @麦子俊 i 今天发布微博称，iPhone 12 mini 已于上周停产，且是苹果主动停产，在停产前的两个月，iPhone 12 mini 减产很严重。博主 @麦子俊 i 为 iOS 14.5.1“降速门”临时解决方案的发现者，他同样也是苹果设备维修人员。

IT之家了解到，此前 TrendForce 表示，有鉴于 iPhone 12 mini 的市场销售不如预期，且提前于今年第二季度进入停产（EOL），预计新一代 iPhone 13（未定名） 将以其它三款为销售重心。

此外，据苹果官网显示，目前 iPhone 12 mini 仍在苹果网站上销售，没有任何发货延迟。当然，苹果客服获得的消息并不一定比爆料人士更多，因此目前 iPhone 12 mini 是否停产仍是未知数。

今年 4 月份，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）确认，iPhone 12 是 2021 年第二季度中最受欢迎的一款机型，用户对 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 也很有需求，但他没有提及 iPhone 12 mini。另外，iPhone 12 mini 在一月份仅占美国 iPhone 12 总销量的 5％。