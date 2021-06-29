马斯克迎来 50 岁生日，想要 SpaceX 星际飞船超级重型火箭做礼物

北京时间 6 月 29 日早间消息，据报道，当地时间 6 月 28 日，特斯拉与 SpaceX 公司 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）迎来了自己的 50 岁生日。在大多数人看来，这位富可敌国的亿万富翁几乎可以满足自己的任何愿望，然而事实可能并非如此，至少他想要的生日礼物从现在来看还是一件遥不可及的事情。

马斯克在社交媒体平台 Twitter 上拥有 5700 万粉丝，其中一人在该平台上问马斯克想要什么 50 岁生日礼物。而马斯克的回答也很简单：“星际飞船超级重型火箭”（ Starship Super Heavy）。

马斯克的意思应该是让星际飞船超级重型火箭实现轨道飞行，而不是真的将一枚火箭停在他家门前。

SpaceX 公司总裁格温・肖特维尔（Gwynne Shotwell）表示，虽然该公司的这个下一代可重复使用火箭系统的首次轨道试飞不会在马斯克生日当天进行，但是有可能在未来几周内进行。因此，该公司将至少给马斯克一个略微迟到的礼物。

国外媒体报道称，肖特维尔在上周五举行的虚拟国家空间协会国际空间发展会议（National Space Society’s International Space Development Conference）上对参会者表示，SpaceX 计划在今年 7 月对其强大的新型火箭系统进行首次轨道试飞，该系统正是由强大的超重型助推器和星际飞船所组成的。

肖特维尔表示，SpaceX 的工程师们“处于风口浪尖之上，正在努力让该火箭系统成功起飞”。但是他也警告说：“我希望我们能成功，但我们都知道这是一个难度非常高的任务。”

今年 5 月，SpaceX 在一次高空试飞中成功发射并降落了星际飞船，而此前的四次试飞都以失败告终，前几次测试火箭都在德克萨斯州博卡奇卡的 SpaceX 试验场着陆时（或着陆后不久）发生爆炸。

而超级重型火箭尚未完成试飞，因此它的首次测试将与星际飞船一起进行，预计 SapceX 公司将在今年 7 月进行试飞。

该公司的长期计划是使用超重型星际飞船运送货物和多达 100 名船员到月球、火星，甚至是宇宙更深处的地方。SpaceX 的超重型助推器将由 31 个猛禽发动机提供动力，而星际飞船将使用 6 个猛禽发动机，这些发动机让火箭可以在地球或其他星球上实现垂直着陆。