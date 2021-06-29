长城发布大禹电池：热失控不起火不爆，并向全行业免费开放专利

IT之家 6 月 29 日消息 6 月 28 日，“长城汽车 2025 战略发布会暨第 8 届科技节开幕式”在保定哈弗技术中心召开，今日在长城汽车科技节期间，长城汽车正式发布“大禹电池”，该电池可有效解决不同化学体系电芯发生热失控之后的起火、爆炸问题。而且，长城汽车大禹电池将为全行业免费开放专利。

长城汽车研发副总经理李树会介绍称，这款电池采用三元 811 大容量高镍电芯，通过数十项核心技术专利，8 大全新设计理念，实现热失控情况下实现不起火、不爆炸。采用多梯次换流系统、快速极冷抑制系统、多级定向排爆系统、灭火盒系统来从 Pack 层级保障电池安全。

在测试实验中采用了中心电芯的双电芯加热至热失控，实验中最高温度超过 1000 摄氏度，但全程仍无起火爆炸，并且排出的烟气温度也控制在 100 度左右。

长城汽车副总裁单红艳表示，这款电池命名为“大禹电池”，主要原因是安全保障的原理采用大禹治水的理念就是“疏导”，通过换流走到最后灭火，结合冷却系统的引入，起到不起火、不爆炸的效果。

据悉，“大禹电池”将于 2022 年全面应用，作为下一代全新动力电池，搭载长城旗下的新能源系列车型。

IT之家了解到，在长城汽车科技节期间，长城汽车还正式发布 2025 战略 —— 到 2025 年，实现全球年销量 400 万辆，其中 80% 为新能源汽车，营业收入超 6000 亿元，未来五年，累计研发投入达到 1000 亿元。