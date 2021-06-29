微软 Win11/Win10 免费工具集 PowerToys v0.41.2 发布：全新 PC 唤醒工具，防止休眠

IT之家 6 月 29 日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

微软近期发布了 PowerToys 工具的 v0.41.2 版本。Powertoys 包括一个重命名文件的工具，一个键盘管理器和应用程序启动器，图像大小调整器，颜色选择器，麦克风静音器，以及其他。（另外微软最新修复了一个签名错误，并发布了小的更新，使软件包达到 0.41.3 版本。）

这次更新主要集中在稳定性和优化方面，但也带来了一个全新的工具--Awake，它允许高级用户（Power-Users）现在按需保持他们的计算机唤醒。

下面是更新内容

快捷键指南取消了对长按 Win 键激活的支持。现在默认支持 Win + ? 。

关闭了 FancyZones 画布编辑器的 magnetic 捕捉功能，以允许键盘支持。

更新了 OOBE 的颜色选择器 GIF。

删除了过时的 MSIX 代码。

将所有项目升级到 Modern WPF 0.94。

删除了对模块接口 API 的支持以保存设置。

删除了对 Winstore 的依赖。

一般改进

改进了 PowerToys 设置中的自动更新体验。

更新了一般的错误报告信息，使其更加健全。

改进了单选按钮组的设置布局。更新了 OOBE 的图像和菜单。

本地化更新。

唤醒

增加了新的唤醒工具！连接电源用户现在可以按需保持他们的计算机唤醒，而不必管理其电源设置。

颜色选择器

改进了选色器的缩放功能。

防止重复的颜色出现在选择历史中。

改进用户体验，更好地支持键盘导航。

修正了 OOBE 热键描述。

FANCYZONES

对 FANCYZONES 编辑器的主窗口和上下文的全键盘支持。

新的支持更快的布局选择，从编辑器中双击所需的布局，自动应用它并关闭编辑器。

新的区域激活行为允许用户将窗口抓取到中心离光标最近的区域。

增加了 FancyZones 的进程图标。

修正了对最小化的窗口进行分区的问题。

修正了一些可访问性的错误

现在是独立的 exe，与运行器进程分离。

文件资源管理器附加组件

调整了 Markdown 的换行行为，使之不那么严格，这样附加组件的行为就更像 GitHub 的实施。

图片调整器

修正了自定义尺寸选项的错误，即把高度/宽度值留空导致输出为 1 x 1 的方形像素。现在，空白值会自动调整为所设定的高度/宽度。

POWERRENAME

修正了运行 PowerRename 时文件资源管理器崩溃的问题。

POWERTOYS RUN

解决了多个崩溃的错误。

新的单位转换器插件！在查询提示中用默认的激活短语 %% 来激活。例如：%% 10 ft in m。

新的 Windows 设置插件！在 PowerToys Run 中搜索特定的 Windows 设置，利用默认的激活短语 $ 和所需的设置。例如：$ Add/Remove Programs 或者 $ Device: 。

更新了 URL 插件，使其能够通过动作关键字快速启动默认浏览器，默认为// 。

通过 % 操作符为计算器插件增加了余数/模数支持。

从改进的 Win32 程序索引中更快地启动。

搜索文本结果现在突出了输入的匹配字符。

设置/欢迎来到 POWERTOYS

修正了选色器的按键绑定信息。

快捷键指南

从设置菜单中自定义按键绑定。

将快捷键指南从运行程序中移出，以消除不必要的相互依赖。

安装程序

更新了对.NET 核心的依赖性至 3.1.15。

通过使更新器不下载已经被缓存的文件，减少了网络流量消耗。

https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/tag/v0.41.3