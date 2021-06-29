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微软 Win11/Win10 免费工具集 PowerToys v0.41.2 发布：全新 PC 唤醒工具，防止休眠

2021/6/29 16:24:15 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 6 月 29 日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

微软近期发布了 PowerToys 工具的 v0.41.2 版本。Powertoys 包括一个重命名文件的工具，一个键盘管理器和应用程序启动器，图像大小调整器，颜色选择器，麦克风静音器，以及其他。（另外微软最新修复了一个签名错误，并发布了小的更新，使软件包达到 0.41.3 版本。）

这次更新主要集中在稳定性和优化方面，但也带来了一个全新的工具--Awake，它允许高级用户（Power-Users）现在按需保持他们的计算机唤醒。

下面是更新内容

  • 快捷键指南取消了对长按 Win 键激活的支持。现在默认支持 Win + ? 。

  • 关闭了 FancyZones 画布编辑器的 magnetic 捕捉功能，以允许键盘支持。

  • 更新了 OOBE 的颜色选择器 GIF。

  • 删除了过时的 MSIX 代码。

  • 将所有项目升级到 Modern WPF 0.94。

  • 删除了对模块接口 API 的支持以保存设置。

  • 删除了对 Winstore 的依赖。

一般改进

  • 改进了 PowerToys 设置中的自动更新体验。

  • 更新了一般的错误报告信息，使其更加健全。

  • 改进了单选按钮组的设置布局。更新了 OOBE 的图像和菜单。

  • 本地化更新。

唤醒

  • 增加了新的唤醒工具！连接电源用户现在可以按需保持他们的计算机唤醒，而不必管理其电源设置。

颜色选择器

  • 改进了选色器的缩放功能。

  • 防止重复的颜色出现在选择历史中。

  • 改进用户体验，更好地支持键盘导航。

  • 修正了 OOBE 热键描述。

FANCYZONES

  • 对 FANCYZONES 编辑器的主窗口和上下文的全键盘支持。

  • 新的支持更快的布局选择，从编辑器中双击所需的布局，自动应用它并关闭编辑器。

  • 新的区域激活行为允许用户将窗口抓取到中心离光标最近的区域。

  • 增加了 FancyZones 的进程图标。

  • 修正了对最小化的窗口进行分区的问题。

  • 修正了一些可访问性的错误

  • 现在是独立的 exe，与运行器进程分离。

文件资源管理器附加组件

  • 调整了 Markdown 的换行行为，使之不那么严格，这样附加组件的行为就更像 GitHub 的实施。

图片调整器

  • 修正了自定义尺寸选项的错误，即把高度/宽度值留空导致输出为 1 x 1 的方形像素。现在，空白值会自动调整为所设定的高度/宽度。

POWERRENAME

  • 修正了运行 PowerRename 时文件资源管理器崩溃的问题。

POWERTOYS RUN

  • 解决了多个崩溃的错误。

  • 新的单位转换器插件！在查询提示中用默认的激活短语 %% 来激活。例如：%% 10 ft in m。

  • 新的 Windows 设置插件！在 PowerToys Run 中搜索特定的 Windows 设置，利用默认的激活短语 $ 和所需的设置。例如：$ Add/Remove Programs 或者 $ Device: 。

  • 更新了 URL 插件，使其能够通过动作关键字快速启动默认浏览器，默认为// 。

  • 通过 % 操作符为计算器插件增加了余数/模数支持。

  • 从改进的 Win32 程序索引中更快地启动。

  • 搜索文本结果现在突出了输入的匹配字符。

设置/欢迎来到 POWERTOYS

  • 修正了选色器的按键绑定信息。

快捷键指南

  • 从设置菜单中自定义按键绑定。

  • 将快捷键指南从运行程序中移出，以消除不必要的相互依赖。

安装程序

  • 更新了对.NET 核心的依赖性至 3.1.15。

  • 通过使更新器不下载已经被缓存的文件，减少了网络流量消耗。

https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/tag/v0.41.3

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关键词：PowerToyswindows 10win11微软

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