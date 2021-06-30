北京首批网站 App 适老化改造提速：美团、滴滴等“改头换面”

IT之家 6 月 30 日消息 据北京日报，北京市通信管理局透露，该地区信息通信行业适老化和无障碍改造正在加快推进，首批 115 家主流网站和 43 款常用 App 的改造正在加速进行中。

IT之家了解到，工信部此前出台了《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（App）适老化通用设计规范》，指出相关互联网网站、App 在今年 9 月 30 日前完成适老化及无障碍改造。

据悉，此次适老化改造将结合老年人群体和残障人群的日常生活，要求网站和 App 进行相关改造。

针对老年人需求，各企业应推出更多具有大字体、大图标等功能特点的产品，尽可能地使操作页面更加简单，例如一键操作、文本输入提示、语音辅助、方言识别能力等多种无障碍功能均有需求。

此外，这些网站 App 还将面向视力障碍人士，各企业需做好兼容工作，解决“验证码”操作困难、按钮标签和图片信息不可读的问题，还要提供在线客服等其他可替代电话客服的服务方式。

据报道，目前大量主流 App 已彻底“改头换面”，如美团已上线“线下门票预订关怀版专区”，字体更大，价格、预约时间等关键信息突出显示，预约只需一步；滴滴还为 60 岁及以上人群提供特定场景的优先派单服务，包括医院、超市等。

此外，搜索引擎 Baidu 不仅推出了大字版，而且还支持“语音搜索功能”和“语音播报功能”，方便老年人输入；今日头条还推出了大字版，为老年人提供广场舞、学做菜等专区。