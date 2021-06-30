特斯拉 Model 3 重获 IIHS 推荐，马斯克：辅助驾驶将迎来更新

6 月 30 日消息，特斯拉 Model 3 重获《消费者报告》、美国公路安全保险协会（IIHS）安全推荐后，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克随后在 IIHS 推特下留言称：特斯拉获得了标准中最高评分，我们每个项目都获得最佳分数！

马斯克不仅在留言中庆祝重获《消费者报告》推荐，还宣布新版辅助驾驶软件将在一个月内重新测试，后续将升级到所有配备 FSD 的汽车上。

5 月 28 日特斯拉公司已经决定在美国版本的 Model 3、Model Y 车型中去掉雷达传感器，这可能会影响到两款车型的安全性能。对此，美国《消费者报告》以及美国公路安全保险协会将美国版本的 Model 3、Model Y 两款车型移出了推荐汽车安全名单。

据马斯克此前表示，特斯拉还即将举行“人工智能日”，公布一些技术研究的最新进展，并对神经网络、自动算法、代码基础和评估基础设施等领域的开发情况进行汇报。

当然，对于特斯拉来说，近日也有不少负面消息，由于新款汽车发布推迟、Model S 交付量积压以及大量新车发货被搁置。同时有报道称，特斯拉在新车交付时为了避免车主绕着新车检查潜在的缺陷，许多新买家也反应，特斯拉匆忙完成了交付过程，新车主们被强烈推荐无论如何都要提车，并会在晚些时候安排服务预约来解决发现的缺陷问题。