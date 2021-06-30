美国苹果公司将继续保持混合工作模式，每周至少到岗三天

IT之家 6 月 30 日消息 根据外媒 TheVerge 消息，美国苹果公司要求员工自从 9 月起，每周至少有三天到办公室工作，无特殊情况不允许完全线上办公。苹果公司零售和人事部高级副总裁 Deirdre O’Brien 表示，“我们相信员工面对面沟通合作对于公司文化和未来的发展至关重要。如果回顾过去一年的新品和项目，可以看出这些产品的发布和执行都是建立在多年的面对面工作基础上的。”

由于新冠疫情缘故，美国苹果公司于 2020 年起宣布全面开启线上办公模式，但是随着 2021 年疫情的缓解和疫苗的推广，苹果 CEO 库克开启逐渐要求员工返回办公室。

他在 6 月在给员工的信中写到，要求员工 9 月起每周一、周二、周四必须在办公室工作，但是周三和周五可以选择在家办公。此外，员工每年最多可以远程办公两周，但是需要经过管理层的批准。一些更加需要面对面沟通的部门，每周在线下办公的天数还会更多。

IT之家获悉，尽管苹果公司的一些员工写信要求继续远程办公的政策，部分员工因不接受这一举措而被迫离职，但是苹果公司没有选择接受员工的这些要求。此外，苹果表示任何岗位申请完全远程办公，需要根据具体情况决定，并需要行政部门批准。