微软 Xbox 官网发布全新 iPhone 游戏手柄：支持 iOS 13 及以上机型

IT之家 6 月 30 日消息 外媒 MSPoweruser 报道，在微软 Xbox 云游戏推出后，微软 Xbox 宣布为 iOS 设备扩大一系列“为 Xbox 设计的移动配件”。

为了配合 Xbox 云游戏的推出（现在 22 个特定国家和地区的所有 Xbox Game Pass Ultimat 会员都可以使用），Xbox 公布了新的专为 Xbox 设计的配件，用于 iOS 移动云游戏。

如果你还不是 Xbox Game Pass Ultimate 会员，但想加入这个新潮的云游戏，那么 Backbone 已经为你提供了他们的 Backbone One 控制手柄，购买该控制手柄会赠送三个月的 Xbox Game Pass Ultimate 会员。

IT之家获悉，这款控制手柄经过升级，与所有运行 iOS 13 或更高版本的 iPhone 机型兼容，其背面有一个按钮，可以快速打开并开始在任何地方玩你最喜欢的 Xbox 游戏。

Backbone One 还可以让你直接从控制手柄上按下按钮来捕捉你的游戏过程，就像 Xbox Series X|S 的新 Xbox 无线控制手柄那样。这可以让你与朋友分享更多的游戏时刻，你还可以通过 Backbone 应用程序，通过“在其重新设计的用户界面中的动态 Xbox Game Pass 馈送”中与他们互动。

微软 Xbox 还公布了 Razer Kishi 通用游戏控制手柄新版本，它是为具有 Lightning 端口的 iOS 设备设计的。如果你看过安卓版的 Razer Kishi，你就会想到，这个移动控制手柄的特点是符合人体工程学的设计和可点击的模拟拇指杆，在旅途中进行游戏时可以获得最佳体验。

如果你喜欢坚持使用控制手柄，OtterBox 也能满足你的要求，因为 Xbox 还展示了 OtterBox Power Swap Controller 电池，它为你在旅途中的游戏提供了模块化电池解决方案。通过快速释放电池，你可以“在游戏过程中单手更换电池--不需要暂停”，让你保持控制手柄充电，而不需要在游戏中暂停。