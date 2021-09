三星推出 S Pen Pro 以及 Z Fold3 专用 S Pen

IT之家 9 月 1 日消息 三星电子举行 Galaxy 新品中国发布会,推出了三星 Galaxy Z Fold3 5G 与三星 Galaxy Z Flip3 5G 两款折叠屏智能手机以及多款穿戴新品。

除此之外,三星还推出了 Galaxy Z Fold3 专用的 S Pen(349 元),比普通版(239 元)更贵。最重要的,三星现推出 S Pen Pro,可实现跨设备书写,一次充满电后可带来长达约 16 天的电池续航时间,尺寸为 9.5 x 171.04 x 9.14 mm, 重 13.8 g。

IT之家了解到,三星 S Pen Pro 支持 Galaxy Z Fold3 5G、S21 Ultra 5G、Note20 5G/Ultra 5G、Note10、Note10+ 5G,、Tab S7+、Tab S7、Tab S7 FE、Tab S6 支持 One UI 3.1 或更高版本). 书写兼容性 (Galaxy Z Fold3 5G、S21 Ultra 5G、Note 系列、Tab S7 FE、Tab S7/7+、Tab S6 Lite、Tab S6、Tab S4、Tab S3,Tab Active2、Tab Active、Tab A 8.0 2019 with S Pen、Tab A 10.1 2016 with S Pen、Tab A 9.7 with S Pen、Tab A 8.0 2015 with S Pen、Note Pro - 12.2、Note 8.0、Note 10.1 2012/2014、Galaxy Book Flex S Pen、Notebook 7 spin、Notebook 9 Pen、Notebook 9 Pro。

