三星发布首款 2 亿像素移动图像传感器 ISOCELL HP1：基于 0.64μm 技术，暗光下可“十六合一”

IT之家 9 月 2 日消息 今日，三星正式推出了首款基于 0.64µm 像素的 2 亿像素（200Mp）分辨率的图像传感器 ISOCELL HP1，以及首款采用全方位对焦技术 Dual Pixel Pro 的图像传感器 ISOCELL GN5。

IT之家了解到，ISOCELL HP1 是三星首款支持 2 亿像素（200Mp）的移动图像传感器，基于三星 0.64μm 技术。

为追求暗光拍摄效果，ISOCELL HP1 采用了新的 ChameleonCell 技术。作为一种像素合成技术，它能根据使用环境，采用 4×4、2×2 或全像素模式。在光线不佳的环境下，ISOCELL HP1 通过合并 16 个相邻的像素，变为 1 个具有 2.56μm 大像素的 12.5Mp 图像传感器。合成的 2.56μm 大像素能吸收更多光线，具有更高的灵敏度。

ISOCELL HP1 能以 30 帧/秒（fps）的速度拍摄 8K 视频，可通过合并 4 个相邻像素，将分辨率降低至 50Mp 或 8192x6144，以拍摄 8K（7680x4320）视频，而无需裁切或缩小全图像分辨率。

IT之家了解到，ISOCELL GN5 则是三星首个集成了全方位自动对焦技术 Dual Pixel Pro 的 1.0μm 图像传感器，提升了自动对焦性能。

通过在传感器的每个像素中水平或垂直放置了 2 个光电二极管，Dual Pixel Pro 技术能识别所有方向的图案变化 ISOCELL GN5 还把三星像素技术 FDTI（Front Deep Trench Isolation）应用于双核对焦（Dual Pixel）。

目前，三星已能提供 ISOCELL HP1 和 ISOCELL GN5 的样品。产品实物将在三星未来技术论坛 SFTF 2021 初次面向大众公开。