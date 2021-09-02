RED V-Raptor 8K 摄影机发布：8K 120fps RAW 录制 / 17 档动态范围

IT之家 9 月 2 日消息 专业摄影机制造商 Red 于 9 月 1 日正式发布了 V-Raptor 8K VV 摄影机。这款产品创新地采用了纯白造型，黑色版本将在晚些时候推出。官方表示，V-Raptor 摄影机是该公司下一代 DSMC3 平台的首款产品，具有自家产品中最高的动态范围、最快的传感器扫描时间、最高的帧率。

具体来看，RED V-Raptor 摄影机的传感器尺寸为 40.96mm x 21.6mm，3500 万像素，可以进行最高 8K 120fps 16-bit RAW 视频录制，并且动态范围高达 17 档。相机使用带有锁定功能的 RF 镜头卡口，支持相位对焦、WiFi 功能、有线网口等。有了这一尺寸的传感器，相机还可以支持 6K Super 35 等规格的视频录制，同时支持裁剪，以适配 S35 画幅镜头。该产品还支持 6K 分辨率 160fps、2K 600fps 视频录制。

IT之家了解到，Red V-Raptor 摄影机使用了自家专用的 RedCode Raw 编解码器，允许用户以 16 位方式记录原始色彩数据，并使用 Red 最新的 IPP2 工作流程和色彩管理工具进行后期。

接口方面，这款摄影机具有两个 4K 12G-SDI 口，通过适配器可以连接带幻象电源供电的 XLR 麦克风。该产品内置一个 60mm 直径散热风扇，机身兼容大量配件；产品使用 CFexpress 2.0 Type B 存储卡，速度可达 800MB/s。官方表示，已经与一系列第三方厂商合作，共同生产配件。

价格方面，Red V-Raptor 8K VV 摄影机单机售价 24500 美元，约合 15.8 万元人民币。包含 7 英寸触摸屏、660GB 存储卡以及读卡器、两块电池的入门套装，售价 29580 美元（约 19.11 万元人民币）。