联想 828 服务优品狂欢，人工服务仅需 3 元，原厂配件限时优惠

IT之家 9 月 3 日消息，在两个多月前，联想曾经上线了 618 3 元电脑特色服务包，只需要 3 元，就可以在指定的服务点内享受以下四选一的服务了（新机安装/拆机保养/整机体检/部件加装），除苹果外不限品牌和机型，非常良心。

而在最近，这一福利活动终于迎来了返场，同样是 3 元即可预约，销售渠道也移至了联想官方商城。如果你正好有扩容或者换新需求的话，不妨考虑一下专业团队专业服务。

抢购链接：点此前往（建议手机打开）

同时联想还上线了一批官方原装的部件，包括台式机内存条、笔记本内存条和笔记本 SSD 固态硬盘。

手机端链接

此次上线的台式机内存条型号为金士顿的骇客神条 DDR4 3200MHz 内存条（带灯不带灯都有），有 8G 和 16G 可选，原厂颗粒保证正品，支持 XMP 自动超频。324 元的价格相比于原价有一定优惠。

除了台式机内存条外，此次还上线了笔记本的内存条，型号为三星的 M471A1K43EB1-CWE，频率为 3200MHz，有 8G 和 16G 两种大小可以选。

硬盘的扩容是更广泛的需求，现在绝大多数笔记本电脑出场都搭载了 512G 的固态硬盘，对于游戏玩家和创意工作者们来说 512G 是不太够用的，扩容就显得很有必要了。联想此次上线的硬盘型号为三星 PM991a，有 256G/512G 两种大小可选。三星 PM991a 是一款性价比比较突出的原厂固态硬盘，读速可以达到 2000MB/s，写速可以达到 1200MB/s，用来做扩容的从盘相当合适。

此外还有目前顶级的消费级 PCie 4.0 硬盘三星 PM9A1，也就是 OEM 版的 980 Pro，性能非常出色，有 512G/1T 两种规格可选。

以上配件不仅联想电脑可以使用，大部分新款台式机/笔记本都可以使用。如果你买了配件不会装不敢装的话，也可以一起买一个 3 元电脑特色服务包，让联想售后的工程师帮你装。联想 3 元电脑特色服务包活动日期截止到 9 月 8 日，服务日期截止到 9 月 26 日。

除了电脑配件以外，一些联想官方的键鼠外设、鼠标垫电脑包等也在折扣中，有需要的话可以一起下单购买。

如果你正好有扩容或者换新需求的话，不妨考虑一下更有保障的原厂配件和专业服务。

抢购链接：点此前往（建议手机打开）