北京化工研究院 5G 高频覆铜板用液体橡胶技术达到国际领先水平

9 月 4 日消息 集微网消息，据中国化工报报道，9 月 1 日，北京化工研究院对外宣布，其自主开发的 5G 通讯高频覆铜板用液体橡胶技术和工艺包通过中国石化科技部组织的评议，整体技术达到国际领先水平。

▲ 图文无关

据介绍，高频覆铜板主要用于印制电路板，是 5G 通讯的关键元器件，高性能液体橡胶是 5G 通信高频覆铜板用交联固化基体材料。

北化院燕山分院项目团队在多年橡胶技术的开发基础上，深入研究了 5G 高频覆铜板交联固化基体材料的本质特征，从创新结构调节剂出发，开发出较为温和的阴离子聚合新工艺；通过分子设计理论，构建了分子链段长度与液体橡胶动力黏度的定量关系，设计出具有良好加工性能的液体橡胶产品，实现了在接近常温条件下精准调控液体橡胶“基因片段”和不同“基因片段”的可控分布。

项目团队系统研究了液体橡胶微观结构与覆铜板性能的构效关系，揭示了橡胶分子结构与覆铜板力学性能、介电性能、耐热性能的内在关联，细化了液体橡胶“基因片段”微观结构、不同“基因片段”序列分布及相关技术，全面提升产品的介电性能、耐热性和力学性能等。

此外，项目团队还结合聚合工艺过程，量身打造高效产品纯化工艺，攻克了 5G 高频通讯用液体橡胶低介电常数和低介电损耗的关键技术难题，实现液体橡胶中金属离子含量完全满足 5G 高频通讯用液体橡胶要求。

基于分子结构设计、精准控制技术等系列重大创新，他们系统解决了 5G 高频覆铜板用液体橡胶所涉及的一系列关键科学问题，已提交国外专利申请 2 件，中国发明专利 6 件、已获授权 2 件。据此集成开发的国内首套、绿色高效 5000 吨/年高性能液体橡胶成套工业生产技术，打破了国外公司的垄断，科研成果转化为生产力指日可待。