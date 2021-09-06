英特尔 Alder Lake 系列处理器定价泄露，i9-12900K 约 4500 元

IT之家 9 月 6 日消息 英特尔新一代的 Alder Lake 系列 12 代处理器预计可与微软新一代操作系统 Windows 11 搭配，为用户带来显著的性能提升。但近日爆料者 @momomo_us 泄露的定价表明，12 代 CPU 在国外比起 11 代可能有相当高的溢价，例如 i5 也需要 2000 元人民币左右。

一家零售商泄露了芯片组的价格，如下所示：

处理器 欧洲税后价 美国税前价 C/T L3 美元换算 i9-12900K 736/741 705 16/24 30MB 4549 i7-12900KF 704/708 674 16/24 30MB 4349 i7-12700K 524/520 495 12/20 25MB 3194 i7-12700KF 492/487 464 12/20 25MB 2994 i5-12600K 365/358 343 10/16 16MB 2213 i5-12600KF 333/326 312 10/16 16MB 2013

其中，最顶级的酷睿 i9-12900K 美国税前价约为 705 美元（约 4549.58 元人民币），欧洲税后售价 741 欧元（约 5676.06 元人民币），略高于去年的旗舰处理器（610 美元/523 欧元）。

此外，英特尔 Alder Lake 系列 CPU 只能插入采用 LGA 1700 插槽的 Z690 系列等新主板，这意味着若要换新也需要将新主板考虑在成本中。

IT之家知悉，此前有消息称英特尔 12 代处理器以及 Z690 系列主板将于 11 月 19 日开始发售，其他中低端主板暂时未知。

作为对比，目前 8 核 16 线程的英特尔 i9-11900K 促销价 4099 元，标价 6099 元。

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