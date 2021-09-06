英特尔 Alder Lake 系列处理器定价泄露，i9-12900K 约 4500 元

IT之家 9 月 6 日消息 英特尔新一代的 Alder Lake 系列 12 代处理器预计可与微软新一代操作系统 Windows 11 搭配，为用户带来显著的性能提升。但近日爆料者 @momomo_us 泄露的定价表明，12 代 CPU 在国外比起 11 代可能有相当高的溢价，例如 i5 也需要 2000 元人民币左右。
一家零售商泄露了芯片组的价格，如下所示：
|处理器
|欧洲税后价
|美国税前价
|C/T
|L3
|美元换算
|i9-12900K
|736/741
|705
|16/24
|30MB
|4549
|i7-12900KF
|704/708
|674
|16/24
|30MB
|4349
|i7-12700K
|524/520
|495
|12/20
|25MB
|3194
|i7-12700KF
|492/487
|464
|12/20
|25MB
|2994
|i5-12600K
|365/358
|343
|10/16
|16MB
|2213
|i5-12600KF
|333/326
|312
|10/16
|16MB
|2013
其中，最顶级的酷睿 i9-12900K 美国税前价约为 705 美元（约 4549.58 元人民币），欧洲税后售价 741 欧元（约 5676.06 元人民币），略高于去年的旗舰处理器（610 美元/523 欧元）。
此外，英特尔 Alder Lake 系列 CPU 只能插入采用 LGA 1700 插槽的 Z690 系列等新主板，这意味着若要换新也需要将新主板考虑在成本中。
IT之家知悉，此前有消息称英特尔 12 代处理器以及 Z690 系列主板将于 11 月 19 日开始发售，其他中低端主板暂时未知。
作为对比，目前 8 核 16 线程的英特尔 i9-11900K 促销价 4099 元，标价 6099 元。