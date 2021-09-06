首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

英特尔 Alder Lake 系列处理器定价泄露，i9-12900K 约 4500 元

2021/9/6 15:56:15 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 9 月 6 日消息 英特尔新一代的 Alder Lake 系列 12 代处理器预计可与微软新一代操作系统 Windows 11 搭配，为用户带来显著的性能提升。但近日爆料者 @momomo_us 泄露的定价表明，12 代 CPU 在国外比起 11 代可能有相当高的溢价，例如 i5 也需要 2000 元人民币左右。

一家零售商泄露了芯片组的价格，如下所示：

处理器欧洲税后价美国税前价C/TL3美元换算
 i9-12900K736/74170516/2430MB4549
 i7-12900KF704/70867416/2430MB4349
 i7-12700K524/52049512/2025MB3194
 i7-12700KF492/48746412/2025MB2994
 i5-12600K365/35834310/1616MB2213
 i5-12600KF333/32631210/1616MB2013

其中，最顶级的酷睿 i9-12900K 美国税前价约为 705 美元（约 4549.58 元人民币），欧洲税后售价 741 欧元（约 5676.06 元人民币），略高于去年的旗舰处理器（610 美元/523 欧元）。

此外，英特尔 Alder Lake 系列 CPU 只能插入采用 LGA 1700 插槽的 Z690 系列等新主板，这意味着若要换新也需要将新主板考虑在成本中。

IT之家知悉，此前有消息称英特尔 12 代处理器以及 Z690 系列主板将于 11 月 19 日开始发售，其他中低端主板暂时未知。

作为对比，目前 8 核 16 线程的英特尔 i9-11900K 促销价 4099 元，标价 6099 元。

换用全新 LGA1700 接口：技嘉 Z690 AORUS Master 主板海外偷跑，约 3700 元

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：处理器英特尔

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用