美国得州泰勒市拟向三星提供大规模税收减免，以鼓励其建厂

北京时间 9 月 7 日早间消息，三星正考虑投资 170 亿美元在得克萨斯州的泰勒市（Taylor）或奥斯汀这两座城市之中择一建设芯片工厂，而泰勒市政府表示，如果能被选中，则该市计划向三星提供力度极大的地税减免优惠措施。

三星拟建的这座工厂预计将可创造约 1800 个新的就业机会。三星还曾在此前表示，该公司正在亚利桑那州和纽约州寻找其他潜在的选址，而这些备选城市尚未公布税收减免计划。

泰勒市在其官方网站上发布的一项拟议决议显示，对于三星将用来建厂的土地，该市将在头 10 年时间里提供相当于估算地税 92.5% 的税收减免，随后 10 年为 90%，再之后的 10 年为 85%。

另外，该市还将向三星提供其他优惠措施，包括在 10 年时间里对在该地块上建造的新物业减免 92.5% 的税收，并向该公司偿还开发审查费用等。

本周三，泰勒市议会和威廉姆森县（Williamson County）专员将对这项拟议的决议进行审议。

泰勒市的候选地块距离奥斯汀约 25 英里（约合 40 千米），面积约为 1187.5 英亩（约合 4.81 平方千米），比奥斯汀的候选地块大得多。三星去年在奥斯汀购买了超过 250 英亩（约合 1.01 平方千米）土地，而此前三星在该市已经拥有 350 英亩（约合 1.42 平方千米）土地，这块土地上建有该公司目前唯一的美国芯片工厂。

据三星此前提交给得克萨斯州官员的一份文件显示，如果该公司决定选择泰勒市，则其计划在明年第一季度破土动工，2024 年底开始生产。