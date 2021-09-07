三星将推出 5.76 亿像素相机传感器

IT之家 9 月 7 日消息 据 SAMMOBILE 报道，三星在 2019 年发布了世界上第一个量产的 1.08 亿像素移动相机传感器。上周，三星发布了世界上第一个 2 亿像素的移动相机传感器，即 ISOCELL HP1。然而，三星公司有计划要做得更高。这家韩国公司去年曾透露，它想开发一款 6 亿像素的相机传感器，但你必须等上一段时间才能发布。

IT之家获悉，三星电子汽车传感器高级副总裁 Haechang Lee 在 SEMI 欧洲峰会的演讲中使用了一张有趣的幻灯片。该幻灯片显示了自 2000 年以来相机传感器像素大小和分辨率趋势的概况。它提到，三星公司计划在 2025 年的某个时候推出 5.76 亿像素的相机传感器。然而，该传感器可能不会出现在智能手机中。相反，三星即将推出的 5.76 亿像素的相机传感器似乎是为汽车开发。

▲ 三星 5.76 亿像素 ISOCELL 相机传感器推出时间框架

三星网站早些时候曾提到，人眼匹配的分辨率约为 5 亿像素，而该公司希望超越这一水平。凭借其 5.76 亿像素的传感器，它可能会实现这一壮举，但这不一定意味着它将与智能手机相匹配。相反，这种传感器可用于自动驾驶车辆、无人机和医疗设备。自动驾驶车辆也需要超强的芯片来处理从这种高分辨率传感器出来的图像和视频。

三星公司的 5000 万像素 ISOCELL GN2 传感器将是智能手机的不错选择，因为它具有大像素尺寸（2.8µm）、双像素自动对焦、出色的 HDR 处理、4K 120fps 和 8K 30fps 视频录制以及低噪。消息称，Galaxy S22 和 Galaxy S22 + 可能采用这款 5000 万像素传感器。