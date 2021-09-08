联想发布 Chromebook Duet 5 可拆卸平板电脑：换上 13.3 英寸 OLED 屏

IT之家 9 月 8 日消息 联想的 Chromebook Duet 是过去几年中最好的 Chromebook 之一，今天联想发布了新的联想 Chromebook Duet 5，尺寸更大，价格更高。

新款两个最大的变化是显示屏和处理器，Duet 5 采用一个 13.3 英寸 1080p 的 OLED 触摸显示屏，具有 400 尼特亮度和 100% DCI-P3 色域覆盖。更大的显示屏将使其更适合生产力工作，这也意味着附带的键盘保护壳更大。

▲ Chromebook Duet 5 包括一个可拆卸的键盘盖和一个带脚架的后盖

虽然 OLED 显示屏往往会损害电池续航，但联想称新设备可以持续运行 15 个小时。Duet 5 还有两个 USB-C 接口，而 Duet 只有一个，这使得连接外部显示器和充电更容易一些。

在处理器方面，联想 Duet 5 从联发科 Helio P60T 切换到高通骁龙 7c 第二代计算平台，可以搭配高达 8GB 的 LPDDR4x 内存和高达 256GB 的 eMMC SSD。

联想 Chromebook Duet 5 预计将于 10 月上市，起价 430 美元。这个价格包括可拆卸的键盘和后部脚架盖，在一些套餐中可能还包括 USI 笔。

▲ 联想的 Tab P12 Pro 是一款为生产力而生的 Android 平板电脑

联想还发布了一款 Tab P12 Pro 安卓平板电脑，采用 12.6 英寸的 AMOLED 触摸显示屏，分辨率为 2560x1600 像素，刷新率为 120Hz，亮度为 600 尼特。

联想 P12 为娱乐和生产力而生，搭载一个带有触摸板的键盘盖，还可以用该公司的 Project Unity 框架将平板电脑作为 Windows PC 的无线显示器使用。只要输入 PIN 码连接到平板电脑，就能扩展或镜像 Windows 桌面，并同时运行 Android 应用程序。

IT之家了解到，联想 Tab P12 Pro 将于 10 月上市，起价 610 美元。