正式版将至，微软 Win10 版本 21H2 已可用于商用 PC 预发布验证

IT之家 9 月 8 日消息 据 Windows Latest 报道，微软 Windows 10 版本 21H2 现在可用于商用 PC 的预发布验证。这将允许 PC 管理的 IT 管理员在 2021 年 10 月发布之前下载并运行 Windows 10 版本 21H2 更新进行测试。

预计将于 2021 年 10 月与 Windows 11 一起推出的 Windows 10 版本 21H2，将是继今年早些时候推出 Windows 10 2021 年 5 月更新后，2021 年到来的第二个重大更新。

在商业测试计划中，微软正通过所有的 Windows Update 渠道推送 Windows 10 2021 秋季版更新，如 Windows Update（需加入 Insider 计划），Windows Server Update Services（WSUS），以及 Azure Marketplace。此外，微软还发布了 ISO 镜像。

值得注意的是，上述变化只适用于商业客户，如果你在测试版或发行预览版频道中拥有 Windows 家庭或专业许可证，你不需要采取任何行动。这一变化只是为了在组织中进行验证。

微软基本上允许 IT 经理在他们现有的硬件上测试新版本的 Windows 10，并在自动推出之前配置新的管理策略。

该更新将通过 Windows Update 出现在商业设备的“可选更新”中。如果设备符合硬件要求，你还会看到升级 Windows 11 的通知。

对于商业测试，Windows 11 需要 Windows 10 系统 9 月 1 日可选累积更新（KB5005101）。这也可能是消费者设备的一个要求。

Windows 10 版本 21H2 有何新功能？

由于微软正忙于 Windows 11 的开发，Windows 10 系统 2021 年 10 月更新及以后版本更新将有些小。

不过，微软已经在一些企业功能上下功夫。例如，Windows 10 将在 Windows Subsystem for Linux 中获得对 GPU 计算的支持。这可以让开发者和用户在 Linux 容器中运行图形密集型程序。例如，WSL 现在将支持机器学习和其他计算密集型工作流程。

微软还在增加对 WPA3 H2E 标准的支持，以提高 Wi-Fi 的安全性。

不过微软还没有提供 Windows 10 秋季更新的正式发布日期，但它很可能在 2021 年 10 月推出。

IT之家获悉，Windows 10 版本 21H2 将对 Windows 10 家庭版和专业版提供 18 个月支持服务。另一方面，教育版和企业客户将有 30 个月的支持。Windows 10 系统将被支持到 2025 年 10 月，因此有可能在未来几个月内发布更多的功能更新。

除了 Windows 10 版本 21H2，Windows 11 也计划在 10 月份推出，但预计要到 2022 年初才会有更广泛的推送。