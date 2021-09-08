电魂网络：《梦三国 2》入选亚运会电竞项目短期不会对业绩产生影响

IT之家 9 月 8 日消息 据亚奥理事会（OCA）官方，《王者荣耀》、《DOTA2》、《梦三国 2》、《FIFA》、《炉石传说》、《英雄联盟》、《和平精英》以及《街霸 V》等总共 8 个电子竞技项目将在 2022 年杭州亚运会上亮相。

IT之家了解到，这也是电竞第一次成为亚运会正式比赛项目。

电魂网络现发布公告，回应关于今日亚洲奥林匹克理事会官网正式宣布公司电子竞技产品《梦三国 2》成为入选的 8 个电子竞技正式项目之一，公司预计《梦三国 2》入选亚运会电子竞技比赛项目短期内不会对公司经营业绩产生直接影响。

电魂网络表示，受国家相关政策影响，游戏行业受监管日趋严峻，行业发展面临一定政策风险。随着中国客户端游戏逐渐步入成熟期，占中国游戏市场销售收入比例呈下滑趋势，公司产品亦面临一定行业竞争风险。

IT之家了解到，《梦三国》是由杭州电魂网络科技股份有限公司自主研发的一款将 RTS 元素融合到 RPG 网游中的即时战略网络游戏，发布于 2009 年 12 月 10 日。

这款游戏以对战为主，借鉴了魔兽 RPG 地图 Dota 的主要特色，并应用于三国之间的对抗中。玩家搜集不同的英雄卡，参与各种竞技场的挑战，通过团队、国家的配合以及个人的操作意识来击败对手，取得最终胜利。