三星 Exynos 2100 / HM2 等四款芯片获得碳足迹认证

IT之家 9 月 9 日消息 今日三星发布消息称，该品牌四款半导体芯片产品首次获得了碳足迹认证，这意味着三星电子在环保方面的努力得到了认可。这一认证由 Carbon Trust 碳信托组织颁发，授予 Exynos 2100、ISOCELL HM2、DTV SoC (S6HD820)、TCON (S6TST21) 这四款芯片。

三星于 2019 年首次获得半导体芯片领域的碳排放认证，2021 年还获得了业界首个碳、水和废物三重碳信托标准。碳足迹认证会衡量芯片生产过程中每个环节的碳排放量，以告知消费者产品制造过程中对环境的影响。具体来看，衡量这一指标需要测算芯片原材料、辅助材料以及运输过程中的碳排放，对于芯片产品来说统计较为复杂。这一认证将作为未来企业努力减少二氧化碳排放的衡量标准。

IT之家了解到，截至目前，三星已经有 14 款芯片获得了 Carbon Trust 颁发的碳足迹认证。三星电子高级副总裁兼可持续发展办公室负责人 Seong-dai Jang 表示，“我们很荣幸企业在环保方面的努力获得了全球认可。未来公司将继续实现减排目标，并努力扩大环保产品的覆盖范围，以满足未来适用于全球的可持续发展标准。”