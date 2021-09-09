消息称三星已选择在得州泰勒市投资 170 亿美元建设芯片工厂

消息人士称，特斯拉主要供应商三星电子已选择在得克萨斯州泰勒市投资 170 亿美元建设一家芯片工厂。

今年年初，三星电子宣布计划斥资 170 亿美元在美国建设一家芯片制造厂。后来，报道称，该公司考虑在得克萨斯州的泰勒市或奥斯汀市这两座城市之中选择一个城市来建设芯片工厂。

上周日，泰勒市宣布，如果三星电子愿意在该市投资 170 亿美元建芯片厂，该市愿意为其提供大规模、大幅度的财产税减免优惠。

三星此前提交给得克萨斯州官员的一份文件显示，如果该公司决定选择泰勒市，那么它计划在 2022 年第一季度破土动工建设这座新芯片工厂，2024 年第四季度开始投产。

据外媒报道，三星拟建的这座工厂距离特斯拉得州超级工厂只有大约 40 分钟的路程，这意味着特斯拉可能会成为三星的客户之一。特斯拉每年将生产数十万辆汽车，且产量将逐渐增加，这将需要大量的芯片。

此外，外媒报道称，三星拟在泰勒市建设的这座工厂将是其奥斯汀工厂的四倍多，预计将创造约 1800 个新的就业机会。

三星是全球最大的存储芯片和智能手机制造商之一，其新的芯片制造厂预计将是该公司迄今为止最先进的工厂。新工厂将扩大三星与其他芯片制造商的竞争能力，其中包括为苹果 iPhone 生产芯片的台积电。