小米全球发言人：120W 快充不会影响电池寿命，且非常安全

IT之家 9 月 11 日消息 如果你在过去几年里一直关注中国的手机市场，就会注意到快充技术的发展日新月异，感觉每隔几个月就会出现一个新的快充冠军。

本月，即将推出的小米 11T Pro 将支持 120W 的快充，小米还没有透露 11T Pro 的充电时间，但是去年仅在中国发售的小米 10 Ultra 也支持 120W 快充，只需要 23 分钟就能充满电。

用户对这种快充技术的一个常见反应是，它们肯定会对电池寿命产生负面影响，或者肯定有安全问题，或者两者都有。对此，The Verge 采访了小米公司的国际传播主管和全球发言人丹尼尔-德雅拉斯 (Daniel Desjarlais) 谈了该公司在快速充电技术方面的努力，以及中国以外的人应该对 11T Pro 有什么期待。

首先，它是如何工作的？“这就像有两个不同的入口来给你的汽车加油，还有两个独立的油箱，”丹尼尔谈到小米的双芯电池设计时说，这与其他高功率快速充电解决方案的工作方式类似。

关于寿命问题，丹尼尔说你可以期待与其他更传统的手机电池一样的寿命，他说：“这是我们真的、真的进行了大量测试的东西。一般来说，对于我们测试过的这种充电水平的电池，在 800 个充电周期后，仍然有 80% 的电池容量，可能有人觉得损失 20% 很多，但这基本上是所有充电技术的标准。800 个周期，对大多数人来说，大约是两年。因此，这是很可靠的。”

作为比较，苹果称 iPhone 的锂离子电池在“500 次完整的充电循环中能保持其原始容量的 80%”。如果小米的测试数据准确，其电池寿命应该符合正常表现。

当被问到使用较慢的充电器是否会进一步改善电池健康状况时，丹尼尔说：“两者之间有相对微小的差异。当然，最佳情况是，如果你要通宵充电，就使用较慢的充电器，而在更匆忙的情况下使用快速充电器。”

至于安全问题，丹尼尔说，测试已经非常彻底，包括第三方，设备本身包含 34 种不同的电池保护功能。“一般来说，这是这项技术现在面向全球市场推出的部分原因，”他说，“我们想确保我们符合所有的法规，但也要确保它对所有人都是无比安全的。”

不过，这样的充电系统真的没有坏处吗？例如，采用更传统的充电方式的手机能否更薄，或容纳更大的电池？据丹尼尔说，没有任何负面影响。不过，实际的充电器比一般的要大一些。

小米认为它的快速充电技术将继续存在，而且仍有可能有改进的空间。例如，今年早些时候，该公司展示了一个 200W 的快充原型系统，在 8 分钟内充满了 4000mAh 的电池，对此丹尼尔只是表示，“这是否（在商业产品中）出现，你将不得不拭目以待”，理由是需要进一步进行安全和性能测试。他对小米隔空充电技术的回答也大致相同，他说：“这是一个美妙的概念，这是我们正在继续研究的事情。”

对于快速充电，问题是小米全球市场的用户是否会将其视为一个很大的卖点，丹尼尔说，“也许有些人会觉得快充无关紧要，但也有很多人认为这是一个很大的附加值。你不会真正意识到它对你的日常生活有多好，直到你不得不在 5 分钟内冲出门去赶出租车，而你的手机电量即将耗尽。”

IT之家了解到，小米 11T Pro 和 11T 系列的国际发布会将在 9 月 15 日举行。