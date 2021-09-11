亚马逊发布 Fire TV Stick 4K Max 电视棒：支持 WiFi 6，约合 570 元

IT之家 9 月 11 日消息 据 91mobiles 消息，亚马逊近日在印度地区发布了全新的 Fire TV Stick 4K Max 电视棒。这款产品升级了内部的处理器，新增了 WiFi 6 无线网连接功能，售价约合人民币 570 元。

该产品使用 HDMI 接口与电视连接，内置智能系统，配备遥控器，可以使用多种流媒体订阅 App。产品支持 4K HDR10+ 视频输出，同时兼容杜比视界以及杜比全景声。

硬件方面，亚马逊 Fire TV Stick 4K Max 搭载联发科 MT8696 四核处理器，主频 1.8GHz，内存 2GB。而上一代产品 Fire TV Stick 4K 的处理器主频为 1.7GHz，内存仅为 1.5GB。新产品内置的 GPU 频率可达 750MHz，支持自动低延迟模式，能够为用户带来更好的商用体验。同时，升级的 WiFi 6 标准支持，可以保证流媒体连接的流畅性。

IT之家了解到，这款电视棒标配的遥控器顶部具有一个麦克风，以及蓝色的 Amazon Alexa 语音助手按键，底部拥有多个流媒体平台的快捷访问按钮。产品目前已经开始预订，将于 10 月 7 日在印度地区发货。