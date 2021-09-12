苹果 iOS 15 公测版 Beta8 发布

IT之家 9 月 12 日消息 苹果将在北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点举行秋季发布会，将发布 iPhone 13 系列手机等新品，同时，也会面向所有用户推送 iOS 15/iPadOS 15 等系统的正式版。

感谢IT之家网友 @戈多-Godo 的线索投递，近日，苹果推送了 iOS 15 Public Beta 8，这可能是最后一个 iOS 15 的公测版。

作为正式版前的最后一个公测版，本次更新变化内容极少，欢迎各位小伙伴投递你所发现的变动。

iOS 15 系统是一个重大更新，引入了一系列新功能，重点是减少分心，花更多时间与朋友和家人相处。

专注模式可以让你创建自定义的通知模式，在你工作或与家人相处时隐藏无关的应用程序和通知，这样你就可以更好地专注于手头的活动，还有一个新的通知摘要，将不太重要的通知去掉优先级，这样你就不会一直被信息淹没了。

Safari 浏览器现在支持标签分组，以改善组织结构，扩展功能首次可以在 iOS 设备的 Safari 浏览器中使用。今年晚些时候，在美国的一些州，你将能够把身份证添加到钱包应用中，而且苹果正在使酒店的钥匙卡、智能家居锁等更容易添加到钱包应用中。

Spotlight 比以往任何时候都要好，可以带来更有针对性的搜索结果，而照片有“实况文本”功能，可以让你拍下带有文字的东西，如收据，将其翻译成 iPhone 上的文字。照片还可以识别地标、书籍、植物和宠物，因此你可以拍一张植物的照片，并获得它可能是什么的信息。

苹果还增加了多项隐私方面的改进，比如即将在 iPhone 上推出的全新应用程序隐私报告，它将让你知道应用程序访问敏感信息的频率，如位置，隐藏 IP 地址邮件功能，以及在设备上进行 Siri 处理。

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