微软 Surface/Win11 新品重大爆料：Surface Pro 8 配 Thunderbolt 接口，Surface Book 4 全新设计搭载可拉动高刷新率屏幕

IT之家 9 月 13 日消息 微软此前预告 2021 秋季发布会将在北京时间 9 月 22 日举行。微软称，在本次发布会中，我们将与大家分享有关硬件设备及 Windows 11 的相关讯息。根据爆料传闻，我们可以期待看到 Surface Duo 2 和新的 Surface Pro 8 、Surface Go 3 等笔记本电脑问世，另外还可能包括新款 Surface Pro X，搭载 ARM 芯片，并且有望升级搭载 Windows 11 ARM 系统。

据 The Verge 报道，可以期待微软发布 Surface Pro 8、Surface Book 4、Surface Duo 2 和 Surafce Go 3 等新品设备。微软可能至少推出一款支持 Thunderbolt 的 Surface Pro 8 型号。由于安全原因，微软迄今从未在其任何 Surface 设备上提供 Thunderbolt 端口。

Surface Pro 8

Surface Pro 是主要的旗舰 Surface 设备，也是自 2012 年推出 Windows 8 以来一直存在的设备。微软现在正计划推出为 Windows 11 准备的新款 Surface Pro 8。

我们预计 Surface Pro 8 不会有任何巨大的设计变化，只是因为微软已经向企业明确表示，它将保持 Surface 端口连接和整体硬件设计，以保持它与底座和配件的兼容性。

尽管如此，一位熟悉微软计划的消息人士表示，该公司正计划在 Surface Pro 8 上搭载更大的显示屏，并缩小边框。我们还了解到，微软将在至少一款 Surface Pro 8 型号上支持 Thunderbolt 雷电接口。这是微软第一次在任何 Surface 设备上支持 Thunderbolt，因为人们对安全问题感到担忧。微软还计划在至少一款 Surface Pro 8 型号上取消 USB-A 端口，并支持 Thunderbolt。

微软还将在 Surface Pro 8 上搭载英特尔最新的第 11 代酷睿芯片，并像 Surface Pro X 和 Surface Laptop 4 一样支持可更换的 SSD 硬盘。

Surface Book 4

微软还将在下周首次发布其大型 Surface Book 设计。这是一个重大的设计变化，将涉及抛弃可拆卸的显示屏，而采用可向前拉动的显示屏，在平板电脑和笔记本电脑之间转换，很像惠普 Elite Folio 笔记本。

▲ 惠普 Elite Folio 笔记本

这种新设计也使微软能够升级 Surface Book 4 的显示屏。我们了解到，微软将在 Surface Book 4 上选择高刷新率显示器，可能高达 120Hz，以支持新的 Windows 11 动态刷新率功能。这将允许 Surface Book 4 顺滑滚动，然后切换到标准的 60Hz 模式，以节省电池续航。

这种动态刷新率也将有助于改善 Surface Book 4 的电子墨迹，使用电子墨迹将切换到高刷新率。微软还在改进与 Surface Book 4 一起使用的 Surface Pen，以包括触觉反馈。它还将扣在 Surface Book 4 的侧面，并支持贴靠充电。

Surface Pro X

预计微软下周还将推出一款新的 Surface Pro X 机型。虽然不会有任何重大的设计变化，但我们预计内部会有芯片升级，甚至可能会有高刷新率显示屏。我们听说微软一直在测试 Surface Pro 或 Surface Pro X 系列的高刷新率显示屏，我们将在下周验证微软是否成功升级 Surface Pro 系列显示屏。

Surface Go 3

下周我们期待的最后一款 Windows 驱动的 Surface 设备是 Surface Go 3。这款较小的 Surface 将保持相同的较小尺寸设计，但内部有很大升级。我们被告知，至少有一款机型将搭载英特尔酷睿 i3 处理器，为这款较小的 Surface 提供比现有奔腾金处理器机型更好的性能。

我们还希望看到微软不再使用 4GB 内存和基本型号上较慢的 eMMC 存储。Surface Go 3 看起来是为 Windows 11 及时进行的适度升级。

Surface Duo 2

微软也将首次推出其下一款 Surface Phone。Surface Duo 的继任者已经在网上泄露，让人提前看到了期待的东西。最大的硬件升级将是后置三摄系统，包括超广角、长焦和标准相机镜头。

正如今年早些时候泄露的照片所见，三摄像头系统将在设备的后部增加摄像头凸起。Surface Duo 2 还应该搭载高通最新的骁龙 888 处理器，支持 5G 和 NFC，这两样东西在第一代产品中都没有。

IT之家获悉，微软还对 Surface Duo 2 的硬件做了一些其他小改动，包括将指纹识别器移到 Surface Duo 2 的电源按钮上，并将 USB-C 接口放在右侧的中心位置。

围绕 Surface Duo 2 的真正问题将是其软件变化。最初的 Surface Duo 在软件支持双显示屏方面遇到了困难，而后续产品预计将搭载安卓 11 系统。这应该有助于提供一些双屏支持，但微软还必须提供更好的软件支持，以使 Surface Duo 2 取得成功。